Testit

Testissä iPhone Xs Max – voiko mikään puhelin ikinä antaa vastinetta 1679 eurolle?





Tosi iso laite





Hyvät ja huonot uutiset





Ei sovi kaikille





Ulkoasultaan laite on Applelle tuttuun tyyliin erittäin hyvin viimeistellyn ja arvokkaan näköinen. 6,5-tuumainen oled-näyttö, ensimmäinen ja suurin Applen puhelimissa, hallitsee etupuolta ja tekee heti vaikutuksen. Näyttö yhdistyy lähes saumattomasti pyöristettyihin reunoihin, jotka jatkuvat tasaiseksi metalliseksi takakanneksi. Laitteen ainoat varsinaiset kulmat ovat kohoumassa takaosan kahden kameran ja led-salaman ympärillä.IPhone Xs Max ei ainoastaan ole arvokkaan näköinen, vaan se todella on arvokas. Halvimmankin 64 gigatavun sisäisellä muistilla varustetun mallin hinta on 1279 euroa, ja hintahaitarin yläpäässä on 1679 euroa maksava malli 512 gigatavun muistilla.Oloni olikin paljon tavallista huolestuneempi, kun kanniskelin Telialta lainattua laitetta testin aikana ilman suojakuorta. IPhone Xs Max ei nimittäin ole kaikkein helpoin laite kuljettaa ja käyttää.Perussyitä ovat juuri koko ja muoto. Pyöreäreunainen, litteä puhelin on melko liukas pideltävä, joten todella kaipasin suojakuorta, josta olisin saanut paremman otteen.Suojakuori tosin olisi tehnyt puhelimesta entistä leveämmän. Apple on kyllä saanut 6,5 tuuman näytön hienosti mahdutettua suhteellisen pieniin kuoriin, mutta silti yhden käden sormet eivät tuntuneet riittävän. Vertailun vuoksi: vain puoli tuumaa suurempinäyttöisiä laitteita kutsuttiin vielä muutama vuosi sitten tableteiksi.Vaikka puhelinta pitää kiinni keskiosasta, ei peukalo yllä sekä näytön ylä- että alaosaan. Alareunaan ulottuminen taas on iPhone-puhelimissa tärkeää, sillä erilaisilla alareunan pyyhkäisyillä esimerkiksi sammutetaan ohjelmia tai siirrytään ohjelmasta toiseen.Jonkun verran ongelmaa auttaa Tuo ulottuville -toiminto, jolla saa näytön yläosan liu’utettua väliaikaisesti alemmas peukalon ulottuville. Silti Max-mallia huomaa usein käyttävänsä kaksin käsin.Suuri oled-näyttö on erinomainen videoiden ja kuvien katseluun. Tavallisen tekstin lukemiseen puhelimen suuri näyttö ei kuitenkaan tuntunut tuovan merkittävää etua, sillä näyttöä on vieritettävä joka tapauksessa.Lisäksi puhelimessa on melko vähän ohjelmia, jotka osaavat hyödyntää suurta näyttöä. Sähköpostille ja asetuksille on tehty uudenlaiset käyttöliittymät, kun puhelimen käyttää vaaka-asentoon, mutta muuten Max-puhelimen valikot eivät eronneet pienemmistä iPhone-malleista.Applen puhelimien akku näyttää joka tapauksessa kuluvan loppuun päivässä, vaikka malli olisikin muita suurempi.Hyvän äänen ystäville on sekä hyviä että huonoja uutisia. Huono on se, että Apple ei ole tuonut takaisin kuulokeliitäntää, eikä pakkauksen mukana tule enää edes kuulokesovitinta. Johdollisten kuulokkeiden omistajien on siis ostettava itse joko adapteri tai bluetooth-kuulokkeet.IPhonet eivät edelleenkään oletuksena tue flac-tiedostoja tai yleensäkään hi-res-äänitiedostoja.Hyviä uutisia taas ovat puhelimen stereokaiuttimet, jotka kuulostavat selvästi paremmilta kuin aiempien mallien pieni monokaiutin. Litteästä puhelimesta tulevaksi äänenlaatu on yllättävän hyvä. Lähinaapurit ruuhkabussissa tuskin kuitenkaan kiittävät.Puhelimen takana olevia 12 megapikselin laajakulma- ja telefotokameroilla saa erinomaisia kuvia jo oletusasetuksilla. Lisää mahdollisuuksia tuo muotokuvatoiminto, jolla kuviin saa suositun bokeh-tehosteen, eli kuvan taustan epäterävyystehosteen. Kiinnostava mahdollisuus on myös bokeh-asetuksen säätäminen vielä kuvan ottamisen jälkeen.IPhone Xs Max puhelimen toiminnasta ei löydy varsinaista valittamisen aihetta. Uudet iOS12-käyttöjärjestelmä ja A12 Bioni -prosessori tekevät puhelimesta salamannopean.Suuri näyttö määrittää myös laitteen koon, joten tässä saa sitä mitä tilaa. Sitä paitsi markkinoilla on monta laitetta, joissa on pienempi näyttö, mutta ovat kooltaan silti yhtä suuria.Hyviä kilpailijoitakin silti on. Samaan aikaan testissä olevassa Sony Xperia XZ3 -puhelimessa on lähes yhtä suuri ja aavistuksen tarkempi värinäyttö sekä stereokaiuttimet. Muistikorttipaikkakin löytyy. Sen takana on tosin vain yksi kamera, joka on vähintään yhtä hyvä kuin Applen. Sonyn uutuus on kuitenkin Applen Max-mallia halvempi.Jos loikka Android-maailmaan ei innosta, Max-puhelimen pahin kilpailija on sen kanssa samaan aikaan julkistettu iPhone Xs. Siinä on 5,8 tuuman näyttö ja Max-mallia hieman pienempi akku. IPhone Xs on kuitenkin 100 euroa Maxia halvempi, ja sopinee myös paremmin käteen.IPhone Xs Max ei sovi kaikille, ja joitakin ominaisuuksia voi saada muiden valmistajien puhelimista ja Appleltakin halvemmalla. Mutta jos suuri näyttö todella kiinnostaa, laitteen koko ei haittaa, pidät Applen iOS-käyttöjärjestelmästä ja rahaakin riittää, niin ostamista tuskin katuu.