Testi: Langaton ja erinomaisesti korvaan istuva Jaybird X4 on mainio lenkkikaveri





Kuulokkeet ovat trendikäs – ja myyntiään kovaa vauhtia kasvattava – tuoteryhmä. Ja mikäpä ettei, sillä huonolta kuulostavan musiikin kuuntelu on nyt vaan tyhmää.Tässä kelkassa ajelee myös Logitech Jaybird-alabrändillään. Yhtiö julkaisi hiljattain Jaybird X4 -sporttikuulokkeet, jotka ovat nykynormin mukaan langattomat ja sporttiset. Ja toki katu-uskottavatkin.Katsotaanpa tarkemmin.On syytä aloittaa kiitoksilla, sillä kuulokkeiden asentaminen käy hyvin helposti: painetaan luurien nappia pitkään ja katsotaan puhelimesta, mitä bluetooth-laitteita ympäristöstä löytyy. Jaa, että Jaybird X4. Kyllä, kiitos. Klik. Ja siinäpä se.Jaybirdillä on myös sovellus, joka kannattaa ladata. Se tuo tullessaan taajuuskorjaimen, mahdollisuuden ladata valmiita taajuusprofiileita sekä puhelimen näytöllä näkyvän akkumittarin. Mukaan on myös upotettu sosiaalinen media, jos soittosisältöjen jakaminen ja muiden musikaaliset puuhastelut kiinnostavat.Mutta tärkeintä ovat itse luurit. Niissä on tehty moni asia oikein.Tulpat ovat silikonia ja kuusimalliset, ja ne istuvat korvaan hyvin napakasti. Ne vaimentavat ulkomaailman ääntä hyvin tehokkaasti, vaikkei vastamelutoimintoa olekaan.Istuvuus on parhaimmillaan niin tiukkaa, että juostessa saattaa syntyä hieman paineen tuntua, kun sisä- ja ulkokorvan välinen paine ei tasaannu normaalisti. Tätä voi toki säädellä sillä, kuinka syvälle tulpat työntää tai vaihtamalla tulppien kokoa. Paketissa tulee kolmen eri koon tulpat.Tämän lisäksi mukana tulee pieni kuljetuspussi ja usb-porttiin asentuva latauskappale.Se tärkein, eli äänenlaatu on pääosin kunnossa. Pienillä napeilla harvoin pääsee erityisen muhkeaan bassotoistoon, eikä nytkään ole näin. Alaäänet on kuitenkin toteutettu riittävän hyvin. Ylärekisteri on paremmin hoidossa.Langattomia korvanappeja on tarjolla podityyppisenä tai yhdyskappaleella varustettuna. Tämä on koulukuntakysymys, ja Jaybird luottaa jälkimmäiseen.Pitkätukkaista saattaa hieman harmittaa, sillä silikoninauha voi takertua takatukkaan, mutta mielipaha on silti rajallista. Kuulokkeita yhdistävässä nauhassa on pituudensäätöklipsi sekä ohjauselementti, jolla onnistuu äänenvoimakkuudensäätö, kappaleiden välillä hyppiminen sekä puhelimeen vastaaminen. Jaybirdissä on myös mikrofoni puhelinkeskusteluita ja digiavustajia varten.Kuulokkeet ovat vesitiiviit, mikä on enemmän tai vähemmän välttämätön vaatimus sporttiluureilta. Sen vedenkestävyysluokitus on IPX7, eli napit kestävät täysupotuksen veteen.Valmistaja lupaa napeille 8 tunnin keston sekä tunnin kuuntelun 10 minuutin latauksella. Käytössä virrankulutus vaikutti välillä heilahtelevan. On vaikea sanoa, johtuuko tulos akkumittarista vai toisten olosuhteiden enemmän tehoa vaativasta luonteesta. Keskimäärin tunnin lenkki söi akkua noin 15 prosentin edestä lähtöhetken varaustasosta riippumatta.Jaybird X4:stä jäi oikein positiivinen jälkimaku. Jos tähtäimessäsi ovat täyslangattomat kuulokkeet, valinta kohdistunee muualle. Jos yhdyspiuha ei haittaa tai on jopa toivottu, Jaybirdit antavat noin 140 euron hinnalleen oikein mukavan vastineen.