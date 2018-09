Tutustuimme tulikuumaan uutuuteen: Tässä on näinä päivinä Suomeen tuleva Pocophone F1

Testit

Älypuhelimet Xiaomin Pocophone F1 on syksyn kuumimpia puhelinuutuuksia. Tutustuimme hinta-laatusuhteeltaan hehkutettuun uutuuskännykkään.

Kiinalaisten älypuhelimien vyöry on iskenyt Suomeen tosissaan. Huawei ja sen Honor-brändi sekä OnePlus ovat ottaneet vahvan aseman Suomen puhelinmarkkinoilla.



Jatkoa seuraa. Puhelinjätti Xiaomi on rantautumassa näille markkinoille. Useita kiinalaisvalmistajan puhelimia on jo myynnissä täällä, ja aivan lähiaikoina kauppoihin saapuu hinta-laatusuhteeltaan uskomattomaksi hehkutettu Xiaomin alabrändi Pocophonen F1.



Puhelin lupaa huippulaitteen ominaisuuksia alle 400 euron. Otimme testiin yhden ensimmäisistä Suomeen saapuneista kappaleista Verkkokauppa.comilta.



Katso ensituntumamme Pocophoneen jutun alussa olevalta videolta.