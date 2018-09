Testit

Testissä Microsoftin Surface Go – vihdoin laite, jossa yhdistyy tabletti, pc ja kohtuullinen hinta

Erinomainen peruskäytössä





Kevytprosessorillakin pärjää





Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä Windows 10 Näyttö 10", 1800 x 1200, 217 ppi, kuvasuhde 3:2, 10 kosketuspistettä Suoritin Intel Pentium Gold 4415Y (1,6 GHz) Keskusmuisti 4/8 Gt Massamuisti 64/128 1024 Gt, muistikorttipaikka Näytönohjain integroitu Intel HD Graphics 615 Mitat 245 x 175 x 8 mm Paino 522 g Liitännät 1 x usb-c, 3,5 mm kuulokeliitäntä, 1 x Surface Connect -portti, Surface Type Cover -portti, microSDXC-kortinlukija Pääkamera 8 MP Etukamera 5 MP Sim-korttipaikka 4g lte -versio tulossa Muuta laajennettavissa kynällä, näppämistöllä ja hiirellä

Microsoft lähti tablettikisaan myöhässä ja kompuroiden. Yhtiöllä meni aikansa Windows RT:n kanssa, ja asiat loksahtivat kutakuinkin kohdalleen Windows 10:n myötä. Sen jälkeen nähdyt Surface-tabletit ja -tietokoneet ovat tehneet hyvää yhtiön tulosluvuille.Surfacet ovat olleet hintavia laitteita. Myös uutuudet ovat pääosin sijoittuneet tablettien hintahaarukan yläpäähän.Nyt Microsoft vastaa ei-raharikkaiden huutoon Surface Go -tabletilla, joka on mallista riippuen 470 (4/64 Gt) tai 620 euron (8/128 Gt) laite. Ei sekään varsinaisesti halpa ole, mutta Surface/iPad-kategoriassa silti edullisemmasta päästä.Ulkonäöltään Surface Go on ehta Microsoftin tabletti. Se on varustettu tutulla seisontatuella, mutta on 10 tuuman koollaan muita Surfaceja pienempi. Myös näytön reunus on suhteessa paksumpi kuin kalliimmissa malleissa.Surface Go käynnistyy käyttöönoton yhteydessä Windows 10 S -tilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmien ”tavallinen” asentaminen on estetty, ja Microsoft Store on ainoa hyväksyttävä latauspaikka. Tämän saa onneksi muutettua muutamassa minuutissa, minkä jälkeen Go toimii kuin tavallinen pc.Jos tarkoitus on pysytellä ihan perus-peruskäytössä, toki S-tila voi riittää. Se on tietoturvan kannalta tiukempi ympäristö. Tällöin ollaan kuitenkin naimisissa Edge-selaimen kanssa, sillä isompia kilpailevia selaimia ei Microsoftin ohjelmakaupasta löydy.Microsoft uskoo Surfaceissaan epätavalliseen 3:2-kuvasuhteeseen. Näytön tarkkuus on 1800 x 1200 kuvapistettä, ja siihen saa kohtuullisesti kaksi ikkunaa rinnakkain.Kuvanlaadultaan näyttö on varsin mainio. Kirkkautta sekä tarkkuutta on riittävästi, ja katselukulmat ovat hyvät.Gossa on stereokaiuttimet, mikä tuo bonusta videoiden katseluun. Niiden äänenlaatu on korkeilla taajuuksilla kohtuullinen, mutta matalilla heikko. Varsin tavallinen tablettitarina siis. Yhdistettynä hyvään näyttöön ne tekevät kuitenkin Surface Gosta asiallisen medialaitteen – jos pienet sururaidat videoiden yhteydessä eivät liikaa haittaa.Tabletin kamerat tekevät ilahduttavan hyvää jälkeä budjettilaitteeksi. Pääkameran kenno on 8 megapikseliä, selfiekameran 5. Ei tässä ammattilaistasosta puhuta, mutta tabletin kuvaustarpeisiin nämä riittävät oikein hyvin. Videopuheluissakin kehtaa näyttää naamaansa, sillä tarjolla on hd-tarkkuutta.Microsoft lupaa Surfacelle 9 tunnin videotoistoa yhdellä latauksella. Tähän pitää suhtautua markkinointipuheena, vaikka akulla pärjää läpi työpäivän. Tabletti pyöritti myös 4K-videota Youtubesta 6 tuntia ja 10 minuuttia yhteen putkeen (alaspäin skaalattuna toki), mitä voi pitää hyvänä suorituksena.Tabletin hinta on pidetty aisoissa varustamalla se Intelin Pentium Gold 4415Y -suorittimella. 1,6 gigahertsin prosessorilla ei kuuhun asti kaasutella saati pelata PUBGia, mutta se riittää hyvin useimpien sovellusten pyörittämiseen ja tyydyttävästi moniajoonkin. Hyvää on myös se, että suoritin pärjää passiivijäähdytyksellä, eikä möliseviä tuulettimia ole.Laturin kuumeneminen vaikutti välillä hyvinkin voimakkaalta, mutta muita suuria kauneusvirheitä ei tullut vastaan.Tabletin käyttö kosketusnäytöllä on luontevaa, mutta sormella tökittynä Windows ei ole edelleenkään se, mitä Android ja iOS ovat. Surface Gon ei silti ole edes määrä olla perus-perustabletti. Se on puoliksi pc – hyvässä ja pahassa.Hyväksi sikäli, että sillä voi tehdä sen mitä tietokoneellakin. Pahassa sikäli, että silloin tarvitaan tietokoneapuvälineitä. Jolloin kokonaisuuden hinta alkaa nousta.Microsoft myy Surface Gon kaveriksi kosketusnäyttökynää (115 euroa), Type cover -näppäimistöä (100 tai 130 euroa) ja hiiriä (40 eurosta sataseen). Kun laitteen varustelee siten, että siitä saa kaiken irti, yhtäkkiä ”edullisella” Surfacella onkin hintaa 900 euron verran. Hupsista.Kynä toimii myös ohjaus- ja tekstinsyöttövälineenä, mutta kannattaa ostaa vain, jos sille on tarvetta. Tabletin kanssa voi käyttää mitä vain bluetooth-hiirtä ja näppäimistöä. Näytön suojaksi taittuva Type Cover -näppis on kuitenkin varsin näppärä ja hyvin toimiva viritys ja laitteesta saa kaiken irti vasta sillä.Surface on mukavasti loppuun asti hiottu kokonaisuus. Microsoft on oikealla tiellä ja teki selvästi hyvän valinnan lähdettyään naittamaan tablettia pc-maailmaan – eli juuri sinne, missä yhtiö on vahvimmillaan. Jotain Microsoftin valinnoista kertoo se, että Apple kopioi kynän omien iPadiensa kaveriksi.Kelle Surface sitten sopii? Sellaiselle, jolla on tarve tuottaa aktiivisesti tekstiä ja mahdollisesti myös kuvia enemmän, kuin mihin perustabletti nätisti taipuu. Sekä toki Microsoft-kansalle. Nämä voivat lopultakin sanoa Microsoftin pullauttaneen ulos tabletin, jonka voi ostaa omilla rahoilla firman rahojen sijaan.