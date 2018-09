Testit

Video: Panimme Cat S61 -puhelimen kovaan testiin – kestäisikö puhelimesi tämän?

Cat eli Caterpillar-firma tunnetaan paremmin esimerkiksi katepillareistaan ja muista raskaista koneistaan, mutta yhtiö on lisensoinut nimeään myös niin vaatetukseen kuin puhelimiinkin.Brändin mukaisesti järeän Cat S61 -puhelimen onkin tehnyt brittiläinen Bullitt-yhtiö. Heinäkuussa myyntiin tulleen puhelimen kohderyhmänä ovat esimerkiksi rakennusalan ammattilaiset. Android-puhelin sisältää normaalien toimintojen lisäksi ilmanlaatumittarin, FLIR-lämpökameran ja laseria käyttävän etäisyysmittarin.Joko mainitsin järeyden? Laite on 13 mm paksu ja se painaa noin 220 grammaa. Puhelimessa on 5,2 tuuman näyttö. Android-puhelimien navigointinäppäimet eivät ole mitään pieniä kosketuspainikkeita, vaan isoja ja selvästi naksahtaen painuvia näppäimiä.Puhelimella on myös Yhdysvaltojen armeijan Mil Spec 810G -kestävyysluokitus. Valmistajan mukaan puhelin kestää toistuvat pudotukset 180 cm korkeudesta betonille. Näyttö on viitosluokan Gorilla Glass, eli sama kuin esimerkiksi viime vuoden Samsung Galaxy S8 -mallissa. Ainakin muutaman pudotuksen lattialle puhelin kesti ilman vaurioita.Vesi- ja pölytiiviys on IP69 -luokkaa, joten puhelimen pitäisi kestää noin tunti kolmen metrin syvyydessä.Jos ilmanlaatu huolestuttaa, niin sisäilman laadun mittari saattaa olla arkikäyttöönkin kätevä toiminto. Laite mittaa ilmanlaatua neljän sekunnin välein, ja raportoi esimerkiksi lämpötilan, ilmankosteuden ja ilmanlaadun. Puhelin voi antaa hälytyksen sisäilman epäpuhtauksien noustessa korkeaksi. Testin aikana puhelin hälytti esimerkiksi grillin lähellä, ja ilmanlaatu parani jälleen metrin etäisyydellä hyvälle tasolle.Esimerkiksi rakennus- ja maalaustöissä tekniikalla saattaa olla todellistakin käyttöä, sillä epäpuhtauksia voi ilmaan tulla vaikka liuottimista ja maaleista. Laite tosin antaa tosin välillä yllättäviäkin hälytyksiä, esimerkiksi toimistolla ilmanlaatu joskus heittelehtii joskus mittarin mukaan erinomaisesta heikkoon.Flir-lämpökamera taas tunnistaa kuumat paikat, ja voi auttaa välttämään palovammat. Lämpökameralla voi myös havaita hämärässä esimerkiksi kadonneen eläimen tai ihmisen. Kuumemittarinakin laite saattaa toimia, mutta vain suuntaa-antavasti.Laseretäisyysmittarilla voi etäisyyden lisäksi mitata myös pinta-aloja. Ensin lasermittari pitää kuitenkin kalibroida, mihin tarvitaan mittanauha ja pöytä. Etäisyyden mittaaminen puhelimesta kohteeseen onnistuu enintään kahdeksaan metriin asti.Pinta-alan ja kahden pisteen välisen etäisyyden mittaaminen kuvasta ei ole aivan helppoa. Esimerkiksi mitattava seinän pinta-alaa mitattaessa on seinä kuvattava suorassa kulmassa tai muuten perspektiivi vääristää mittoja. Cat-puhelimen opasvideoissa korostetaankin, että mitat ovat arvioita.Normaalikäyttöä varten puhelimessa on 8 megapikselin etukamera ja 16 megapikselin takakamera. Sinänsä 16 megapikseliä kuulostaa riittävältä, mutta ikävä kyllä Catin kamera tarkentaa todella hitaasti, eikä mistään luonnollisesta väritoistosta voi oikein puhua.Laitteen hyviin puoliin kuuluu myös 4500 mAh akku, joten tavallista käyttöä puhelin kestää pitkään. Puhelinta voi käyttää jopa toisen puhelimen vara-akkuna.Cat S61 on melko tarkkaan suunnattu tietyille ammattiryhmille. Välttämättä puhelin ei ole täydellinen työkalu esimerkiksi etäisyyksien ja pinta-alojen mittaamiseen, mutta huolelliselle ammattilaiselle saattaa laitteesta olla kuitenkin apua.Jos puhelimen erikoisomaisuuksille taas ei ole tarvetta, löytyy puhelimen hankinnalle vähemmän hyviä perusteita. Puhelimen Snapdragon 630 ei ole sieltä nopeimmasta päästä, ja megapikselimäärän perusteella lupaavalta vaikuttava kamera on pieni pettymys.Ajattelemisen aihetta antaa myös puhelimen järeä lähes 900 euron hinta. Tälle puhelimelle pitää todella olla käyttöä, jotta hinta tuntuu kohtuulliselta.