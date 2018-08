Testit

Testi: Bose SoundWear on täysin uudentyyppinen kannettava kaiutin – mutta missä sitä kehtaa käyttää?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuulokkeistaan ja kaiuttimistaan tunnettu Bose julkaisi loppukeväästä erikoisen kannettavan kaiuttimen. Bose SoundWear Companion asetetaan hartioille kaulan ympärille, jolloin sen päissä olevien kaiuttimien on tarkoitus suunnata ääni ylöspäin korviin.Bosen mukaan vimpaimella voi kuunnella esimerkiksi musiikkia sulkematta ympäristön ääniä pois kuulokkeilla.Lupaus on kiinnostava, sillä kuulokkeiden käyttö on joskus ärsyttävää. Ympärillä olevia ääniä ei kuule, ja korvien sisälle tungetut napit tai korvan päältä painavat tyynyt tuntuvat pidemmän päälle hankalilta.Toisaalta mieleen tulee aika monta epäilystä. Pystyvätkö laitteen kaiuttimet todella toistamaan musiikkia niin kohdistetusti korviin, ettei se häiritse lähiympäristöä? Entä miten hyvältä ääni kuulostaa kaiuttimista, joiden on pakko olla laitteen koosta päätellen aika pienet?SoundWear näyttää ja tuntuu laadukkaalta, ja kaaren muotoisen laitteen saa taivuteltua kätevästi kaulan ympärille, eikä se paina mitenkään häiritsevän paljon. SoundWearin voi kytkeä sekä iPhone- että Android-puhelimiin bluetooth-yhteydellä ja Bosen omalla sovelluksella. Laite luo pään ympärille, hieman alaviistoon tavallaan kuin äänipilven. Jos olet haaveillut oman elämäsi soundtrackistä, niin SoundWear saattaa olla keino tehdä unelmista totta.Kokeilun perusteella täytyy silti sanoa, että ennakkoepäilykset osoittautuivat valitettavasti tosiksi. Pienten kaiuttimien ääni on kuitenkin hieman purkkimainen, ja Bose SoundWearin noin 350 euron hintaan saa jo laadukkaita, erittäin hyvältä kuulostavia ja mukavia kuulokkeita.Lisäksi ääni kuuluu kyllä omien korvien lisäksi aivan hyvin kaikkialle muuallekin lähiympäristöön. Musiikki kuului aivan maltillisellakin äänenvoimakkuudella metrien päähän, joten avokonttoriin ei laitteen kanssa ole mitään asiaa.Korviin kohdistumisen sijasta ääni tuntuu suorastaan säteilevän ympäristöön. Kokeillessani SoundWearia toimistolla lähellä olevat eivät edes tajunneet äänen tulevan minun suunnastani. Hämmennystä lisäsi, että mustalla kankaalla päällystetty kaiutin maastoutui yllättävänkin hyvin tummasävyiseen paitaan.Myös ulkona on aivan selvää, että kaikki muut ympäristössä kuulevat musiikin. Mutta hei, mikäs siinä, jos kuvittelee omaa musiikkimakuaan täydelliseksi eikä vaan välitä muiden rauhasta, mutta henkilökohtaisesti kyllä kiusaannuin parilla kokeilukerralla saamastani huomiosta.Ympäristöön saattavat kuulua myös yksityiset keskustelut, sillä mikrofonilla varustettua SoundWearia voi käyttää puheluissa hands-free-kuulokkeiden tavoin – paitsi että toisen osapuolen ääni kuuluu kaiuttimista jokaiselle kuunteluetäisyydellä.Sinänsä SoundWearin kanssa kävely ulkona musiikkia kuunnellen rauhallisena iltana oli hyvin miellyttävää, kun muita kulkijoita ei ollut kuulomatkan päässä. Parhaiten laite sopiikin ehkä esimerkiksi pihalle tai pihatöihin, kun ei halua peittää korviaan kuulokkeilla ja esimerkiksi tavallisen bluetooth-kaiuttimen kuljettaminen mukana on hankalaa. Varmuuden vuoksi laitteella on IPX4-luokitus, joten se kestää hikeä ja pieniä vesiroiskeita.Vimpain saattaa sopia myös sisäkäyttöön säestämään kotiaskareita, ainakin jos on kotona yksin. Silloin tosin luulisi ihan tavallisten kaiuttimien toimivan vähintään yhtä hyvin.Jos ääni suuntautuisi korviin tarkemmin, eikä ympäristöön, voisin kuvitella Bose SoundWearille enemmänkin käyttöä. Jollekulle se saattaa ehkä olla täydellinenkin ratkaisu, mutta ainakin itselleni se tuntuu sopivan melko harvinaisiin tilanteisiin. Siihen nähden laitteen hinta tuntuu korkealta, varsinkin kun samaan hintaan saa jo hyviä kuulokkeita.