Testit

Testi: Nämä kannettavat sopivat opiskelijankin kassiin – yksi ylitse muiden

Sen pitää olla kevyt

Sen pitää olla näppärän kokoinen

Siinä pitää olla kunnon akku

Sillä pitää olla järkihinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huawei MateBook X



Dell XPS 13

HP Envy x360 15



Lenovo Yoga 520

MacBook 12” 2017



Acer Swift 5

ASUS Zenbook 13 UX331UAL

http://www.lbaanijakuva.fi/test/gadget/opiskelijakannettavat

Etenkin ylemmän tason opiskelijoilla tietokone on nykyään suuremmassa roolissa kuin paperi ja kynä. Intelin esiteltyä ultrabookit 2011 on ohuista ja kevyistä läppäreistä tullut uusi normi. Kannettavan paksuuden tulisi olla alle 18 milliä, kun näyttö on 13,3-tuumainen, ja akun pitää kestää ainakin viisi tuntia.Etenkin opiskeluun koneet ovat mitä kätevimpiä työvälineitä. Koulua ja opiskelua varten ei ole yhdentekevää, millainen kone on, vaan opiskelukäyttöön sopivan kannettavan on täytettävä joitakin vaatimuksia.Tässä testissä asetimme muutaman ehdon, joiden täyttyminen varmistaa koneen sopivuuden opiskelijalle. Osa on hieman vastakkaisia, joten pakostikin koulukannettava on kompromissi. Tässä vaatimuksemme:Ikävä kyllä edellä mainitut vaatimukset nostavat koneen hintaa, sillä kannettavien kohdalla saa sitä vähemmän mitä enemmän maksaa. Eli painavampia ja suurempia koneita saa edullisemmin kuin pieniä ja kevyitä.Niinpä asetimme budjetin hieman korkeammalle. Alkuperäinen ajatuksemme oli nimittäin testata kannettavia noin 600–900 euron hintaluokassa, mutta nostimme rajan pian yli 1 000 euroon. Otimme mukaan myös Kauppiksen suosituimman koneen eli Applen, joten hintaraja nousee vielä korkeammalle.Tästä syystä testistä löytyy kahden luokan koneita: jokseenkin edullisia ja hieman kalliimpia. Näin löytyy toivottavasti kaikille sopiva malli.Hyvää: Pieni, kevyt ja tyylikäs kone, jota voi aina pitää laukussa mukana.Huonoa: Akunkesto olisi saanut olla parempi. Näyttö on pieni. Melko kallis.Arvio: 5/6Huawei Matebook X on kevyt ja edullinen kannettava, joka toimii erinomaisena PC-vaihtoehtona Applen MacBookille. MateBook X on alumiinikuorinen kone, joka painaa vain kilon ja on 12,5 mm paksu.Design on tyylikäs ja tehot riittävät hyvin työskentelyyn kodin ulkopuolella. Arkikäytössä vähäinen porttien määrä ja suorituskyvyn rajoitteet saattavat alkaa häiritä, joten pidämme MateBook X:ää ennemminkin hyvänä reissuläppärinä, joka otetaan mukaan matkoille ja muualla työskentelyyn. Huaweilla on ollut tilaa vain kahdelle USB-C-portille ja kuulokeliitännälle.Tästä näkökulmasta hinta on kuitenkin aika kallis, ja akkukin saisi silloin olla tehokkaampi. Akun voi olettaa kestävän kuudesta seitsemään tuntia kohtuullisella käytöllä ja näytön tavanomaisella kirkkaudella.Hyvää: Kompakti ja kevyt läppäri, joka kulkee mukavasti matkassa ja tuntuu kokoaan suuremmalta. Tyylikäs näyttö! Hinta on positiivinen yllätys.Huonoa: Olemme nähneet ultrakannettavia kauniimmillakin viimeistelyillä.Arvio: 6/6, testivoittajaDell XPS 13:n uusin versio on vaikuttava menestysmalli, joka tarjoaa tiukan vastuksen useimmille ultrabookeille mukaan luettuna MacBook. Kestävän akkunsa ja upean 3K-kosketusnäyttönsä ansiosta se on uskollinen kumppani opiskelijoille ja paljon reissaaville toimistotyöläisille. Pääosin kannettava on asiallisen ja hillityn näköinen, mutta näyttö hätkähdyttää upeudellaan: superlitteä 3K-kosketusnäyttö (3200 x 1800) ulottuu aivan reunasta reunaan.Akkutestissä nettiselailu näytön täydellä kirkkaudella kesti viisi tuntia. Tämän suorituksen ylittäneitä on harvassa, etenkään XPS 13:n kaltaisen koneen tehoilla ja resoluutiolla. Laatu maksaa, ja samaan rahaan saa toki kannettavat kaikille perheenjäsenille – mutta ei tämäntasoisia. Verratessa hintaa muihin samantasoisiin koneisiin tuntuu pieni XPS 13 melkein edulliselta.Hyvää: Näyttö on suuri ja tottelee kosketusta. Näytön suorituskyky on tehokas. Kannettavaa voi käyttää myös tablettina. Hyvä akunkesto.Huonoa: Suurikokoinen ja kevyimpiä kilpailijoita kaksi kertaa painavampi, mikä tekee sen kantamisesta hankalaa. Surkea ohjauslevy.Arvio: 4/6HP tarjoaa tabletin ja kannettavan yhdistelmäänsä parhaiten opiskelijalle sopivana laitteenaan. HP Envy X360 on suuri ja hieno viisitoistatuumainen. Liitäntöjen valikoima on erinomainen (USB, USB-C, HDMI ja kortinlukija) ja äänestä vastaa Bang & Olufsen.HP Envy X360 tarjoaa vastinetta rahoille, mutta ei ehkä ole paras valinta, kun etsitään kevyttä kannettavaa opiskelijan reppuun. 15,6-tuumainen ja 2-kiloinen kone ei näppärin valinta luennoille. Plussaa x360 saa miellyttävästä ja kirkkaasta kosketusnäytöstään sekä erinomaisesta akunkestostaan. Näin suuressa koneessa pitäisi olla tilaa kunnon akulle, ja odotuksiin vastataan. HP Envy X360 sietää yhtäjaksoista kidutusta neljä tuntia putkeen. Se on mainio suoritus, ja luvattu 10 tuntia on täysin realistinen normaalilla käytöllä.Kohtuullisesta hinnastaan huolimatta HP on saanut mahdutettua mukaan kilpailijoitaan paremman näytönohjaimen.Hyvää: Tehoja riittää vaativampaankin käyttöön. Houkutteleva hinta.Huonoa: Koko ja paino ovat vähemmän viehättävät. Näytön resoluutio olisi saanut olla korkeampi.Arvio: 4/6, paras hinta/laatusuhdeLenovo YOGA 520-14IKB tuskin voittaa kauneuskilpailuja ja vaatii hyvää kuntoa jokapäiväisessä käytössä, sillä se on suuri ja painava. Lenovon laitteesta löytyy myös paljon liitäntöjä, mikä tekee sen käytöstä monipuolisempaa kuin ohuempien koneiden kohdalla.Toinen iloinen yllätys piilee muovikuoren alla, jossa lymyää nopea Intel Core i5 -prosessori, paljon RAM-muistia ja nohevasti tallennustilaa muistiinpanoille, musiikille ja elokuville. Benchmark-testimme osoittavat, että puolet halvempi tietokone ei välttämättä tarkoita heikompaa tehoa.Se maksaa puolet vähemmän kuin testin kalleimmat laitteet mutta suoritustehoa riittää yhtä paljon. Hinnan puolesta Lenovoa voi suositella varauksetta. Kannen avaaminen aiheuttaa mukavan yllätyksen: näppäimistö on erityisen käytännöllinen ja näppäinten välissä on riittävästi tilaa ja painallus toimii hyvin.Hyvää: Pieni, kevyt ja tyylikäs. Terävä ja kirkas näyttö, joka on suorituskykyisempi kuin olisi edes tarpeen.Huonoa: Vain yksi liitäntä. Kallis.Arvio: 5/6, toimitus suositteleeIästään huolimatta Applen 12-tuumainen MacBook on edelleen houkuttelevin kannettava, jos ei tarvita hirmutehoja. Se on tarpeeksi nopea jokapäiväisiin tehtäviin ja suoriutuu kuvan- ja videonkäsittelystä edeltäjäänsä paremmin.Näppäimistöä on paranneltu ja näppäimillä on nyt pidempi liikkumismatka, mikä helpottaa kirjoittamista, samoin kuin paranneltu ohjauslevy.Ulkoa kone näyttää samalta kuin vuoden 2015 ja 2016 mallit. Koneessa on vain USB-C-portti ja kuulokeliitäntä. USB 2:a, verkkoliitintä tai muistikortinlukijaa ei ole. Koneessa saisi kuitenkin olla toinenkin USB-C-portti.Jos valitsee MacBookin nopeimmalla prosessorilla ja 16 GB:n muistilla, hyppää hinta MacBook Pro -tasolle, jolloin jälkimmäinen on parempi ostos.Hyvää: Erittäin kevyt, sopii reissuun. Tyylikäs ja selkeä kosketusnäyttö.Huonoa: Akunkesto on hieman lyhyempi kuin kilpailijoilla, samoin suorituskyky on hivenen heikompi, mutta molemmat silti riittäviä.Arvio: 5/6, toimitus suositteleeAcer Swift 5 on erinomainen kannettava, jossa on hyvä kosketusnäyttö ja kevyt rakenne – tämän keveämmäksi konetta ei saa kutistamatta samalla näytön kokoa. 14-tuumainen ultrabook painaa vain 970 grammaa – vain pari grammaa vähemmän kuin Asus, mutta koska Swift on jälkimmäistä hieman suurempi, tuntuu ero isommalta. Liitäntävalikoima on käytännöllinen: USB 3.0, USB-C ja HDMI.Prosessorissa on riittävät tehot, vaikka se ei ylläkään huippusuorituksiin. Jos tekee pitkää päivää, voi akunkesto muodostua ongelmaksi, sillä Acer Swift 5 ei jaksa työskennellä yhtä kauan kuin testin muut koneet. Akunkesto on testin lyhyin: kolme tuntia ja kolme minuuttia eli 25 % huonompi kuin useimmilla muilla. Käytännössä tilanne ei ole niin huono, vaan todellisuudessa konetta voi hyvin käyttää kahdeksan tunnin koulupäivän ajan.Hyvää: Tyylikäs kone, todella hyvä suorituskyky toimisto-ohjelmistoille ja pitkä akunkesto. Sormenjälkitunnistin ja hyvä valikoima portteja.Huonoa: Näytössä ei ole kosketustoimintoa. Muiden ultrabookien tapaan graafiset tehot eivät häikäise, mutta se on pelin henki.Asus ZenBook 13 UX331UAL on tyylikäs pieni kannettava, joka kulkee uskollisesti laukussa tai repussa kestäen koko opiskeluajan. Se on saanut Yhdysvaltain armeijan MIL-STD 810G -standardin mukaisen luokituksen, mikä todistaa koneen kestävän kentällä. Se on testin pienimpiä koneita 13,3 tuuman näytöllään. Se kuuluu myös kevyimpiin, vaikka Acer hakkaakin sen muutamalla grammalla. Molemmat painavat alle kilon, joten kone kulkee matkassa mihin vain.ZenBookin tehot riittävät tavallisten toimisto-ohjelmien käyttöön (ja satunnaiseen Netflixin katseluun), siinä on mukava ja hiljainen näppäimistö ja muutenkin kone on kaikin puolin toimiva. Asus lupaa ZenBook 13 UX331UAL:lle 15 tunnin akunkestoa. Testissä tätä ei nähty, mutta neljän tunnin intensiivinen käyttö on vaikuttava suoritus joka tapauksessa! Samalla se on tosin myös edullisten koneiden kalleimpia ja ainoa, jossa ei ole kosketusnäyttöä.