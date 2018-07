Testit

Laatua saa jo alle satasella: Langattomat nappikuulokkeet testissä



Sony MDR-XB70BT

Urbanears Jakan



Supra Nero-X



Jays A-six Wireless



OnePlus Bullet Wireless



RHA MA650 Wireless



Audiofly AF45W

Muutama vuosi sitten piti pulittaa parisataa euroa, jos halusi in-ear-kuulokkeet ilman johtoa ja silti kunnon laatua. Nyt laatua saa selvästi edullisemmin. Ensimmäisen sukupolven akut esimerkiksi kestivät viitisen tuntia. Viime vuoden malleissa kahdeksan tuntia oli normi ja tässä testissä 12 tunnin akunkesto ei ole poikkeus.Kalliimmat mallit ovat toki laadukkaampaa tekoa. Lisävarusteita saa yleensä enemmän, kuten kuljetuskotelon, joka suojaa nappeja laukussa. Kalliimmissa malleissa äänenlaatu on myös yleensä parempi.Tärkeää nappikuulokkeiden ostamisessa on kokeilla, että ne sopivat omaan korvaan. Niitä pitäisi jaksaa pitää pitkään, joten ne eivät saa tuntua ikäviltä korvissa. Nappien pitää istua hyvin siksikin, ettei ääni vuoda pihalle, jolloin etenkin basso kärsii. Huomioi sekä akunkesto että latausaika.Hyvää: Vaikuttava basso kokoon nähden. Napit itsessään ovat kevyet ja mukavat.Huonoa: Kömpelö ja raskas muotoilu. Liian läpitunkeva basso.Arvio: 4/6Testin muihin kauluksellisiin kuulokkeisiin verrattuna ei voi olla kiinnittämättä huomiota XB70BT:n kokoon. Akku ja muu elektroniikka pannan päissä vie tuplasti enemmän tilaa kuin joillakin kilpailijoilla.Nappien yhdistäminen kännykkään tapahtuu helposti NFC:n avulla, mutta muuten käyttö ei ole erityisen kätevää, sillä säätimiä on hankala paikallistaa sormin. Napit ovat melko kevyet itsessään, ja muotoilunsa ansiosta ne istuvat miellyttävästi. Niiden mukana tulee neljät tyynyt, mutta ei minkäänlaista kuljetuskoteloa.Malli kuuluu Sonyn ”Extra Bass” -valikoimaan, joten ei ole ihme, että basso jyrisee kuin ukkonen. Joidenkin musiikkityylien kanssa se on hienoa, mutta muiden kohdalla kuuntelu on melkein tuskallista sen vuoksi.Yleensä yhdistämme Sonyn fiksuihin ratkaisuihin, tyylikkääseen designiin ja uusimpaan tekniikkaan. Alkoi jo tuntua, että XB70BT on ehkä sittenkin jonkun toisen valmistajan tuote. Akunkesto on kaukana huipusta. Viimeinen niitti on äänenlaatu, jota hallitsee basso. Kuulokkeet voisivat kiinnostaa vain bassomusiikin ystäviä, mutta heillekin on parempia vaihtoehtoja.Hyvää: Saatavilla viidessä siistissä värissä. Näyttävät coolilta niskassa. Hyvä akunkesto.Huonoa: Suuret kuoret istuvat huonosti. Keskinkertainen ääni.Arvio: 3/6Kuulokeosat saa napsautettua yhteen magneetilla, jolloin niistä tulee kuin koru kaulalle. Kaukosäädin on fiksu: nappien sijaan siinä on pieni ohjaustikku. Siitä löytyy myös latausliitäntä, jonka kautta lataus kestää kaksi ja puoli tuntia, ja sitten akku kestääkin komeat 12 tuntia.Kuulokenapit ovat todella suuret, mikä on aikamoinen ongelma. Vartin kuuntelun jälkeen korvat olivat hellinä. Näitä kannattaa ehdottomasti kokeilla kaupassa ennen ostopäätöstä.Korvaan synny tiukkaa eristystä, jolloin bassoa joutuu hukkaan. Jakan soi matalalta, mutta hukkaa energiaa matkalla. Diskantti puolestaan on melko terävä. Suurin ongelma on silti keskirekisteri, jossa ei ole läsnäolon tuntua – aivan kuin pitäisi kuulokkeita sentin päässä korvista.Hinnassa ja ulkonäössä ei ole mitään vikaa, sillä kuulokkeet näyttävät kivalta roikkuessaan kaulalla magneettikiinnityksen avulla. Soundi on kuitenkin kesy eikä tempaa mukaansa. Suurin puute on kuitenkin todella epämiellyttävä istuvuus – ja mukavuus on kuitenkin minimivaatimus.Hyvää: Hyvä akunkesto ja nopea lataus. Kestävät. Erinomainen äänenlaatu.Huonoa: Ei yhtä mukavat kuin edeltäjänsä.Arvio: 5/6, Toimitus suositteleeSupra Nero-X -kuulokkeiden akku on johdon keskellä, mutta liukumattoman pinnan ansiosta kuulokkeet pysyvät hyvin paikoillaan. Nipsu pitää ne paikallaan jopa urheillessa, ja Supra markkinoikin Nero-X.ää treenikärjellä. Kuulokkeet sietävät hikeä ja johto on kevlarpäällystetty.Kahden kokoisista siivistä saa valita itselleen sopivan ja neljästä tyynystä löytyy varmasti omaan korvaan napakimmin istuva malli. Mukana tulee kätevä matkapussukka. Akunkesto on erinomainen ja täyteen lataaminen kestää kaksi tuntia.Pienemmän napit ja pienempi budjetti ovat olleet Supralle haasteita äänenlaadun säilyttämisessä, mutta he ovat onnistuneet yllättävän hyvin. Basso ei ole yhtä kivenkova mutta monenlainen musiikki kuulostaa hyvältä. Erityisesti kuulokkeet onnistuvat nappaamaan vivahteita hyvin, ääni on hallittu ja soi vapautuneesti.Hyvää: Erinomainen akunkesto. Kevyet ja mukavat. Yllättävän tarkka ja voimakas bassoHuonoa: Johdossa roikkuva akku on kömpelö. Basso peittää rauhallisemman musiikin.Arvio: 5/6Kaukosäädin tuntuu vähän muoviselta, mutta napit ovat metallia ja laatu vaikuttaa kokonaisuudessaan hyvältä. Litteä johto kestänee sotkeutumatta taskuun tunkemisen.Jays a-Six Wireless toimitetaan lyhyen USB-latausjohdon sekä peräti viiden erikokoisen silikonityynyparin kanssa. Napit ovat pienet ja kevyet, joten ne tuntuvat mukavilta pitkässäkin käytössä. Toisaalta suuri akkurasia tarkoittaa, että ne eivät roiku tukevasti niskassa. Magneettikiinnitys ratkaisee ongelman. Suuren akun hyveeksi luetaan 12 tunnin akunkesto.Akustinen musiikki kuulostaa hyvältä ja läsnäolevalta. Teräksisten bassoporttien alumiinisuojaus – Jaysin oma keksintö – tekee bassosta todella vaikuttavan. Bassoa tulee helposti liikaakin. Taajuuskorjaimella varustettu sovellus olisi korjannut ongelman.Hyvää: USB-C-pikalataus. Kestää jonkin verran vettä. Mukaansa tempaavassa soundissa ei juuri ole heikkouksia.Huonoa: Kovalla volyymilla ääni voi käydä väsyttäväksi.Arvio: 5/6, Paras hinta/laatusuhdePakkauksessa tulee kolmet silikonityynyt ja kolmet erikokoiset siivet. Niiden ansiosta napit pysyvät hyvin ja mukavasti paikoillaan. Asiaa auttaa sekin, että napit on muotoiltu, jolloin ne istuvat tarpeeksi tiukasti, jotta basso toistuu hyvin.Asettamalla akun kauluksen sisään asettuvat kuulokkeet automaattisesti tasapainoon eikä napeille tule painetta, joka voisi repiä ne korvista. Kuulokkeet on päällystetty silikonilla, mikä antaa niille liukastamattoman pinnan ja hyvän suojan. Nappien sanotaan olevan ”säänkestävät”, mutta virallista IP-luokitusta niillä ei ole.Soundi on avoin, erotteleva ja eri soittimet tulevat hyvin esiin. Kuulokkeet löytävät yksityiskohtia, jotka jäävät piiloon monilta muilta testin laitteilta. Bassontoisto on silti hyvä, joten musiikki tempaa mukaansa. Ainoa moitteen aihe on volyymi – kovalla äänenvoimakkuudella ääni muuttuu läpitunkevaksi ja pitkään jatkuessaan rasittavaksi.Hyvää: Tyynyvalikoiman ansiosta istuvat mukavasti. Tyylikkäät ja kestävät. Vivahteikas ja selkeä soundi.Huonoa: Ylärekisterissä terävyyttä. Kuuntelu voi käydä rasittavaksi.Arvio: 5/6, testivoittajaHinnastaan huolimatta RHA MA650 tuntuu ylelliseltä, siitä pitää huolen tyylikäs alumiiniviimeistely. Kuulokkeet tuntuvat laadukkaalta ja vaikutelmaa korostaa pölyn- ja vedenkestävyydestä kertova IPx4-luokitus. Niskapannan päissä on elektroniikka ja akku, joka tarjoaa pitkän kuunteluajan. USB-C-liitännän ansiosta lataus sujuu nopeasti. Niiden paino auttaa pantaa pysymään paikoillaan ja liukumattomien materiaalien ansiosta kuulokkeet eivät liiku. Mukana tulee käytännöllinen kangaspussi ja kokonaiset seitsemän tyynyparia, jotka edustavat eri kokoja, materiaaleja ja muotoja.Napit ovat melko pienet ja kevyet mutta eivät istu yhtä tukevasti kuin MA750 Wireless, jossa on pieni korvan yli kiinnitettävä kaari. Istuvuutta olisi auttanut, jos napit olisi muotoiltu mukailemaan korvakäytävän muotoa sen sijaan, että ne ovat aivan suorat.MA650 ei soi yhtä neutraalisti kuin MA750, mutta sama kaunis avoimuus ja selkeys löytyvät. Vivahteet erottuvat helposti toisin kuin vähemmän hienostuneissa kuulokkeissa. Onkin ilo kuunnella näillä akustista ja jazzia. RHA on tuonut painetta ylempään keskirekisteriin, mikä korostaa laulua mutta tuntuu vähän terävältä. Pitkään kuunnellessa efekti voi käydä rasittavaksi. Basso murisee matalalta ja saa entisestäänkin coolin musiikin soimaan väkevämmin.Hyvää: IPX4-luokiteltu. Vahva basso. Ylellinen design ja hyvät lisävarusteet.Huonoa: Lyhyt akunkesto. Terävä diskantti ja painottunut ääni.Arvio: 4/6Audioflyn highend-malleihin verrattuna AF45W on lähes ilmainen. Valitettavasti budjetti näkyy akussa ja muovisessa kaukosäätimessä. Napit ovat selkeät ja löytyvät helposti näpelöimällä. Johto on päällystetty mukavasti nylonilla ja napit näyttävät ylellisiltä. Kuulokkeet ovat vedenkestävät, joten vesisade ei haittaa menoa.Mukana tuleva nahkakotelo on tyylikäs ja kätevä. Pakkauksessa on myös neljää eri kokoa olevat silikonityynyt. Valitettavasti napit pitää työntää lähes kokonaan korvaan, mikä tuntuu epämiellyttävältä.Soundi on avoin ja akustinen musiikki tuntuu soivan läsnä. Suurten elementtien ansiosta basso murisee matalalta ja siinä on hyvää painetta, mikä saa elektronisen musiikin heräämään eloon. Diskantti ja keskirekisteri soivat terävästi. Yhtäkkiä jotkut soittimet saattavat erottua ja tulla etualalle, ja välillä tausta jää pimentoon.