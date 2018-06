Testit

Kunnon soundit kesään – testissä 6 kestävää matkakaiutinta

Bose SoundLink Micro: Iisiin oleiluun





Hyvää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huonoa

Geneva Lab Touring XS: Siisti sisäkaiutin





Hyvää

Huonoa

JBL Flip 4: Bassoa bileisiin!





Hyvää

Huonoa

Libratone Too: Kevyt kaunokainen





Hyvää

Huonoa

Skullcandy Barricade XL: Kestävä ja kelluva





Hyvää

Huonoa

Ultimate Ears UE Wonderboom: Käsikranaatti kemuihin





Hyvää

Huonoa

http://www.lbaanijakuva.fi/test/kevyt-kaunokainen/9-matkakaiutinta