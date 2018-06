Testit

YouTube Music tuli Suomeen, testasimme uutuuden heti – kannattaako vaihtaa?

Google on kompuroinut pahoin yrityksissään päästä musiikinjakelubisnekseen. Yhtiö lanseerasi vuonna 2011 Google Play Musicin ja vuonna 2014 YouTube Music Keyn, mutta jälkimmäinen liitettiin myöhemmin maksulliseen YouTube Red -palveluun. Samaan aikaan markkinakakku on valunut Spotifylle ja Applelle sekä muutamalle hieman pienemmälle yrittäjälle, kuten Deezerille.Kolmas kerta toden sanoo, vaikuttaa Google uskovan. Palvelun startti oli kehno, sillä Googlen julkistusilmoitus sai monet raapimaan päätään. Muutaman muokkauskierroksen jälkeen tiedote oli saatu ymmärrettävään muotoon.Ja näin saattaa hyvinkin olla, sillä eilen Suomessa virallisesti julkaistu YouTube Music vaikuttaa siltä, että sillä voisi olla toden totta mahdollisuudet onnistua. Ei kaikkein vähiten siksi, että Spotifysta on otettu mallia ja paljon. Sovelluksen käyttöliittymä on tuttuakin tutumpi.Palvelun käytön aloittaminen on helppoa, sillä kaikki tuntuu tutulta. Geneerinen aloitusnäkymä alkaa muuttua käytön myötä ja muistuttaa enemmän käyttäjänsä musiikkimakua.Perusominaisuudet ovat pitkälti samanlaisia kuin kilpailijoillakin: soittolistat ja musiikin (ja videoiden) lataaminen ovat tarjolla maksullisen version käyttäjälle. Ilmaiskäyttäjä kuuntelee mainoksia ja saa luvan tyytyä rajoitetumpaan ominaisuussettiin.Eroja kilpailijoihin löytyy silti. YouTube Music tarjoaa runsaasti musiikkivideoita, ja ne tarjoillaan näyttävästi. Jos tykkää nauttia musiikkinsa visuaalisesti, asia kannattaa noteerata.Toinen iso oma juttu YouTube Musicissa on Offline Mix. Kun sen ottaa käyttöön, se lataa automaattisesti käyttäjänsä puhelimelle omien musiikinkuuntelutottumusten perusteella kasatun soittolistan, jota voi kuunnella ilman nettiyhteyttä. Listan kokoa voi muuttaa, oletusarvoisesti kyseessä on 20 kappaleen ja 80 minuutin soittolista, joka vie tilaa noin 80 megatavua. Maksimi on 100 biisiä.Kolmas YouTube Musicin oma juttu on haku. Kappaleita voi yrittää etsiä vaikkapa sanoitusten perusteella, mutta myös muilla tavoin. Esimerkiksi ”swedish folk metal” -haku toi tarjolle ruotsinkielistä folkmetallia. Toisin sanoen mahdollisuudet uuden etsimiseen ovat kohtuullisen laajat. Haku ei toimi suomeksi.YouTube Musicin neljäs ja ehkä suurin valtti vie palvelun harmaalle alueelle. Se nimittäin tarjoaa kuunneltavaksi kaikkea ”tavalliseen” YouTubeen ladattua musiikkia, josta iso osa on ladattu sinne omin luvin.Musiikin kuuntelijan näkökulmasta tämä on toki tervetullutta: palvelun kautta pääsee käsiksi kaikkiin niihin lukemattomiin levyihin, joita ei sopimussyistä tavallisista suoratoistopalveluista löydy. Jos joku sen on YouTubeen ladannut ja nimennyt edes lähimainkaan oikein, siihen pääsee käsiksi YouTube Musicin kautta.Tähän ominaisuuteen liittyy pieni epäkäytännöllisyys: YouTubeen ladataan usein musiikkia kokonaisina levyinä, eli 10 kappaleen kokonaisuus saattaa olla yksi raita. Kun musiikin kuuntelun päättää, sovellus ei näissä tapauksissa osaa jatkaa toistoa samasta paikasta, vaan kohta pitää etsiä käsin. Mainoksia näissä ei ole.YouTube Music toimii sovelluksella Androidilla ja iOS:ssä. Tietokoneella kuuntelu onnistuu selaimessa toimivalla soittimella, joka suoriutuu tehtävästään hyvin. Erillistä tietokonesovellusta ei ole, ja allekirjoittanut pitää enemmän Spotifyn työpöytäsovelluksesta kuin selaimella kuuntelemisesta.Äänenlaadultaan YouTube Music ei juurikaan eroa Spotifysta. Joissakin yksittäisissä kappaleissa oli muhkeutta, jota Spotify-versiossa ei ollut, mutta tästä ei voi oikeastaan vetää johtopäätöksiä. Kaikkea musiikkia ei välttämättä muunneta kumpaankaan palveluun aina samalla tavalla, ja välillä erot palveluiden laadussa olivat täysin korvalla kuulemattomissa.Valitettavasti YouTube Musicin asetuksista ei löydy äänenlaadun säädintä, jollainen esimerkiksi Spotifyssa on. Jos kuuluvuus on heikko, voi olla perusteltua tinkiä musiikin laadusta hieman pätkimisen välttämiseksi. YouTube Musicissa ainoa säädin liittyy videoiden kuvanlaatuun tai siihen, ladataanko videoita ollenkaan.Palvelun perushinnoittelumalli on suoraan Spotifylta lainattu: siitä on tarjolla mainosvetoinen ilmaisversio, ja premium-puolella tarjotaan 9,99 euron kuukausimaksua tai 14,99 euron perhepakettia. YouTuben omana juttuna tarjolla on lisäksi 11,99 euron YouTube Premium -paketti, jolla pääsee eroon videomainoksista ”tavallisen” YouTuben puolella.Vanha Google Play Music jatkaa toistaiseksi elämäänsä YouTube Musicin rinnalla. Palvelut yhdistetään joskus tulevaisuudessa, mutta nyt Google Play Musicin tilaajat saavat YouTube Musicin vanhan palvelunsa rinnalle ilman lisämaksua.Suuri kysymys on tietysti ”kannattaako vaihtaa?” No, vastaus riippuu.Jos olet tyytyväinen nykyiseen musiikkipalveluusi, eikä mikään YouTube Musicin oma juttu kuulosta välttämättömältä, jatka vanhaan malliin. Etenkin, jos olet ehtinyt tehdä paljon soittolistoja. Netistä löytyy niiden siirtämiseen palveluita, mutta niiden toimimisesta ei ole takuita.Allekirjoittaneelle todellinen syy vaihtaa palvelua voisivat olla kaikki ne ”tavallisen” YouTuben puolelta löytyvät levyt, joita muissa suoratoistopalveluissa ei ole. Modernia listamusiikkia kuunteleville tuskin kovin pätevä syy.YouTube Musicille voi myöntää onnistuneen palvelun arvonimen. Se paikkaa edeltäjiensä virheet ja puutteet, toimii kuten pitää ja tarjoaa joitakin jippoja, joita muilla ei ole.Sen suurin ongelma on se, että se on pahasti myöhässä. Suoratoistokakku on jo isoilta osin jaettu. Seuraavaksi katsotaan, moniko musiikinkuuntelija on valmis vaihtamaan leiriä ja äänestää lompakollaan Googlen puolesta.