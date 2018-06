Testissä Nokia 1 – tällainen on alle 100 euron älypuhelin

Testit

Nokia 1, tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä Android 8.1 Go Edition (Oreo) Suoritin Cortex-A53 (4x 1,1 GHz) Keskusmuisti 1 Gt Massamuisti 8 Gt Näyttö 4,5" ips lcd, 16:9, 854 x 480, 218 ppi Pääkamera 5 MP, led-salama Kakkoskamera 2 MP Koko 133,6 x 67,78 x 9,5 mm Paino 131 g Nfc ei Akku irrotettava 2150 mAh Ilmoitettu puheaika 9 h Sim 2 x nano-sim Muistikorttipaikka on, max 128 Gt Sormenjälkilukija ei Kuulokeliitäntä on

Yllä olevalla videolla esittelemme Nokia 1 -puhelimet ja kerromme ensivaikutelmat heti laitteen saavuttua toimitukseen.Alle satasen älypuhelin alkaa olla harvinaisuus näillä leveysasteilla. Siksi voikin pitää pienenä yllätyksenä sitä, että Nokia-puhelimia lisenssillä valmistava HMD Global toi Suomeen myyntiin karvan verran alle 100 euroa maksavan Nokia 1 -puhelimen.Vanhan viisauden mukaan sitä saa, mistä maksaa. Tämän huomaa heti puhelinta laatikosta otettaessa. Kuoret ovat muovia ja puhelin on rakenteeltaan varsin köykäinen. Latausliitäntänä toimii katoamassa oleva mikro-usb. Valinnalla on saatu valmistuskustannuksia hieman alaspäin.Mukavia yllätyksiä ovat kuitenkin se, että kuori aukeaa ja akku irtoaa. Mukana toimitetaan myös nappikuulokkeiden tapaiset.Puhelin on ulkoasultaan uskollinen Nokian vanhalle muotokielelle. Se tuo tuulahduksen niin Lumia- kuin Symbian-ajoista, mikä on ihmisestä riippuen hyvä tai huono juttu.Puhelimen käyttö on hieman tahmeahkoa, sillä 1,1 gigan prosessori ei ole varsinainen työjuhta. Kaikki tarpeellinen, kuten surffaaminen, uutissovellusten käyttö, pikaviestintä ja vastaava kuitenkin onnistuu. Fortniten pelaaminen kannattaa kuitenkin suosiolla unohtaa, kunhan peli Androidille asti ehtii.Suuremmaksi ongelmaksi voi muodostua tallennustilan vähyys. Käyttöjärjestelmä nielaisee 40 prosenttia 8 gigan tallennustilasta, vaikka puhelimessa on Android-käyttöjärjestelmän kevennetty Go-versio. Lisätilaa saa muistikortilla, mutta siihen investoimisen sijaan kannattaa toki miettiä hetki, kannattaisiko ostaa samalla astetta järeämpi luuri.Köykäisten tehojen tuomana etuna on se, että tehonkulutus on hyvin kohtuullista. Akulla sinnittelee keskivertoälypuhelinta pidempään.Androidin kevyempi Go Edition -versio näkyy muun muassa siinä, ettei siinä ole mahdollisuutta pitää kahta sovellusta auki samaan aikaan (mikä ei 4,5 tuuman näytöllä varsinaista juhlaa olisikaan). Myös sovelluksista on riisuttu raskaimpia ominaisuuksia, mutta tämä ei päivittäistä käyttöä juuri haittaa.Laitteen näyttö on kuten puhelin muutenkin: ei varsinaisesti loista, mutta ajaa asiansa. Se on muovisen tuntuinen, eikä kirkkautta saa nostettua järjettömän korkealle. Sormiohjaus onnistuu kuitenkin hyvin, kun tottuu näytön ohjaustuntumaan. Joka satasen puhelimessa ei vähemmän yllättäen ole samanlainen kuin tonnin kännykässä.Laitteen kamera on, noh, kamera. Sillä saa otettua kuvia, ja led-salama sekä selfie-kamerakin löytyvät, mikä ei ole itsestäänselvyys tässä hintaluokassa. Autofokustoimintoa ei joko ole tai sitten se toimii vajaasti. Hämärässä kuvaaminen synnyttää etupäässä taidekuvia, mutta päivänvalo-otokset ovat laadultaan siedettäviä. Myös selfie-kamera ajaa asiansa.Pienenä tylsänä yksityiskohtana äänenvoimakkuudensäädin on niin jäykkä, että sen käyttäminen kameran laukaisimena täräyttää laitetta.Nfc-lähilukua ei puhelimessa ole. Tämä kannattaa huomioida, jos suunnittelee käyttävänsä puhelinta maksuvälineenä.Puhelimen plussiin on vielä laskettava se, että se lienee useita halpalaitteita turvallisempi. HMD on sitoutunut tuomaan Nokia-puhelimiin ajantasaiset tietoturvapäivitykset, mitä ei todellakaan voi sanoa kaikista budjettipuhelimista. Kirjoitushetkellä kesäkuun puolessa välissä laitteessa oli Googlen toukokuun tietoturvapäivitykset asennettuna.Nokia 1 ei varsinaisesti yllätä, sillä satasella saa satasen laitteen. Se suoriutuu kuitenkin kelvollisesti kaikista perustehtävistä, eikä jätä toimintavarmuudeltaan juurikaan motkottamisen varaa.Jos tarvetta on älypuhelimelle, jonka hukkaaminen tai rikkominen ei nielaise puolta kuukausipalkkaa, Nokia 1 voi olla oikein hyvä laite. Se kelpaa hyvin myös kakkospuhelimeksi tai vanhemmille käyttäjille – edellyttäen, että näyttö on heille riittävän iso.