Testit

Vinkki: Kannattaa kokeilla jotain, mikä voi hyvinkin olla maailman paras nettiselain

Tietokoneiden selaimet ovat pitkälti Googlen (Chrome), Applen (Safari), Mozillan (Firefox) ja Microsoftin (Edge / Internet Explorer) käsissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö näitäkin parempia vaihtoehtoja voisi olla.Vuonna 2015 esitelty Vivaldi kisaa vahvasti maailman parhaan nettiselaimen tittelistä. Windowsille, Macille ja Linuxille saatavissa oleva ohjelma soveltuu sekä peruskäyttäjän että vaativan surffaajan tarpeisiin.Vivaldissa on kaksi juttua ylitse muiden: räätälöitävyys ja ominaisuuskirjo.Edellinen näkyy siinä, että selain tarjoaa mahdollisuutta muokata ulkonäkö heti alussa Esimerkiksi välilehtien siirtäminen vasemmalle yläreunasta on fiksu temppu laajakuvanäytön omistajille. ”Speed dial”, eli aloitusnäkymän pikakuvakkeet ovat myös säädettävissä.Tämä ei tee kuitenkaan selaimesta vaikeakäyttöistä, sillä säädöt on piilotettu omiin valikoihinsa, eikä niillä vaivata peruskäyttäjää.Näppäriä pikkuominaisuuksia on paljon: mahdollisuus niputtaa välilehtiä ryhmiin ja esittää useita välilehtiä rinnakkain helpottavat työskentelyä. Myös selaimeen sisäänrakennettu muistiinpanolehtiö, johon voi sisällyttää kuvakaappauksia kommentoitavista sivuista, on näppärä työkalu. Koska Vivaldi perustuu samaan Chromium-ohjelmamoottoriin kuin Chrome, useimmat Chromen selainlaajennukset toimivat siinä.Vivaldin suurimpia valtteja on sen nopeus. Selain käynnistyy ketterästi ja avaa sivut ilman viivettä. IS Digitodayn tekemässä Basemark web 3.0 -testissä se sai pistemäärän 932,63 ja jätti jälkeensä niin Chromen (894,67), Firefoxin (599,56) kuin Edgen (417,75).Vivaldista saa paljon irti pienen opettelun jälkeen. Ajan myötä siitä saa räätälöityä hyvinkin omannäköisen pikanäppäimineen ja hiirieleineen.Selaimen käyttäjä voi rekisteröidä itselleen myös @vivaldi.com-sähköpostiosoitteen. Tämän suhteen kannattaa kuitenkin noudattaa tiettyä varovaisuutta, sillä pienten firmojen tarjoamien ilmaismailien tulevaisuus on aina hieman hämärän peitossa.Vivaldista ei ole toistaiseksi tarjolla mobiiliversiota. Se tulee ”sitten kun se on valmis”.Toinen puute on se, että selaimessa itsessään ei ole toimivaa suomen oikolukua esimerkiksi sähköpostia ja nettilomakkeita varten. Tätä varten on turvauduttava selainlisäkkeisiin.Selain on nyt versiossa 1.15. Siitä ilmestyy uudistettu 2.0 -versio vielä kesän aikana.