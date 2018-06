Testit

Testissä 7 soundbar-kaiutinta: Voittaja tuo jymäkät tehot elokuviin ja musiikkiin

Kenelle soundbar sopii?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy



Creative Sound BlasterX Katana



Yamaha YAS-207



Philips Fidelio B1/12



Sony HT-XF9000





LG SJ8



Samsung HW-N660



JBL Bar 3.1