Testi: Huawei Honor 10 haastaa huippuja tekoälyllä

Huawein tällä viikolla julkaisema Honor 10 on yhtiön uusi 450–500 euroa maksava Honor-malliston uusi lippulaivamalli. Hinta riippuu muistin määrästä, sillä puhelinta saa sekä 64 että 128 gigatavun sisäisellä muistilla. Ram-muistia kummassakin mallissa on 4 gigatavua.Puhelimessa on muun muassa sama Kirin 970 -prosessori sekä pääasiassa valokuvaukseen vaikuttavat tekoälytoiminnot kuin aiemmin tänä vuonna kauppoihin tulleessa tuplasti kalliimmassa Huawei P20 Pro -puhelimessa https://www.is.fi/digitoday/testit/art-2000005649536.html . Lisäksi molemmissa puhelimissa on käyttöjärjestelmänä Android Oreo 8.1 -käyttöjärjestelmä sekä Huawein EMUI 8.1 -käyttöliittymä.Selviä erojakin on, jotka selittävät hintaeroa. P20-mallissa on esimerkiksi amoled-näyttö, kun taas Honor 10 -puhelimessa on tyydytty hieman pienempään 5,84-tuumaiseen lcd-näyttöön.Honor 10:ssä on kaksi takakameraa, joissa on 24 ja 16 megapikseliä, kun taas P20:ssä takakameroita on kerrassaan kolme. Honor-puhelin ei myöskään ole vesi- ja pölytiivis.Ulkoisesti Honor 10 on vakuuttavan ja suhteellisen laadukkaan näköinen varsinkin alle 500 euron hintaluokassa. Etupuolelta puhelin on iPhone X:n tavoin lähes pelkkää näyttöä, lukuun ottamatta yläreunan lovea, jossa on 24 megapikselin etukamera ja kuuloke.Alaosasta tilaa hieman vie näytön alla oleva sormenjälkitunnistin. Puhelimen voi avata pin-koodilla sekä kasvojentunnistuksella, joka tuntuu toimivan nopeasti, kunhan valaistus on hyvä.Näytön resoluutio on 2280×1180 ja sen kuvasuhde on 19:9. Näytön kirkkaus riittää hyvin normaalikäyttöön, tosin kirkkaassa auringonpaisteessa tai suoraan lampun alla se heijastelee jo liikaa.Tosin en itse ole juuri hurmaantunut laitteen takakannesta, jota Huawei hehkuttaa markkinoinnissaan.Takaosassa on siis Huawein sanoin ”15 kerrosta 3d-lasia”, jota yhtiö kutsuu Aurora- (eli revontuli) -lasiksi. Takakannen väri kieltämättä vaihtelee erikoisesti laitetta kallistettaessa. Perussävyinä ovat Suomessa sininen ja vihreä, mutta kannessa voi nähdä esimerkiksi violetin ja pinkin sävyjä. Ikävä kyllä lasinen takakansi suorastaan imee sormenjälkiä.Huawein edustajan mukaan takakannen valmistaminen on niin vaikeaa, että jopa viidesosa niistä menee valmistettaessa pilalle.Huawein EMUI 8.1 korvaa esimerkiksi Nokia-puhelimissa pelkistettynä käytetyn Android-käyttöjärjestelmän EMUI 8.1 -käyttöliittymällä. EMUI:n sovellusikonit ovat ulkoasultaan Androidin kuvakkeita jotenkin hieman lapsenomaisempia. Puhelimessa on myös joitakin toimintoja kahteen kertaan, sillä EMUI sisältää Huawein versioita joistakin jo Androidissa mukana olevista sovelluksista.EMUI toimii enimmäkseen vaivattomasti, mutta joskus Honor 10 tuntuu tyrkyttävän ärsyttävästi yhä uudestaan erilaisia vaihtoehtoja ja valintoja, jotka olen käsittääkseni jo hylännyt. Jonkun kerran joku ohjelma tuntui vain katoavan näytöltä ilman syytä, vaikka jäikin taustalle käyntiin.Huawei-puhelimien tapaan myös Honor 10 -mallissa on mukana niin sanottuja tekoälytoimintoja, jotka auttavat varsinkin valokuvauksessa. Vastaavia toimintoja tosin löytyy muistakin puhelimista, jotka eivät käytä niistä tekoäly-nimitystä.Joka tapauksessa tekoäly tunnistaa erilaisia kameran kuvauskohteita ja -tilanteita, ja valitsee sopivat esiasetukset. Erilaisia esiasetuksia on 22 eri luokassa yhteensä yli 500.Ohessa muutamia Honor 10 -puhelimella otettuja kuvapareja sekä tekoälytoiminnon kanssa että ilman. Yleisesti tekoäly tuntuu lisäävän hieman värikylläisyyttä, vaikka joskus sen vaikutusta on vaikea huomata.Esimerkiksi yllä oleva ruokala-ateria on yllä saanut hieman väriä tekoälyn ansiosta.Alla olevassa rantamaisemassa tekoälyn sävyttämä hiekka on hieman keltaisempaa.Sen sijaan taivas ja meri vaikuttavat hyvin samanlaisilta molemmissa kuvissa.Tekoälytoiminnon kanssa otetussa kuvassa kukat ovat hieman voimakkaamman värisiä.Suuresta erosta ei kuitenkaan ole kysymys.