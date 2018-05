Testit

Commodore 64 tuli takaisin ja millaisella tavalla! Testasimme legendaarisia pelejä pyörittävän THEC64:n

THEC64 on yllättävän onnistunut kunnianosoitus Tasavallan tietokoneelle. Samalla se on näppärä ja laillinen tapa päästä klassikoihin käsiksi.





Oliko kaikki paremmin ennen, kun oli YYA-sopimus, Neuvostoliitto ja Commodore 64? Kahdesta edellisestä voidaan väitellä, mutta jälkimmäistä on mahdollisuus testata itse.Kauppoihin on ilmestynyt THEC64-niminen laite, joka toistaa alkuperäisen Commodore 64:n henkeä yllättävänkin aidosti. Uudelleenlämmittely-yritys olisi helppo kuitata kuivahkolla naurahduksella, mutta satasen hintainen miniatyyrikokoinen pelikone suoriutuu tehtävästään yllättävänkin hyvin.Mistä Commodore 64:n paluussa (tai no, enemmänkin sille syvään kumartavassa kunnianosoituksessa) on kyse? Sen kertoo videomme.