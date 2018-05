Testit

Testasimme uunituoreet Nokia-puhelimet: Hyvä puhelin, huippulaite ja pettymys

Nokia 6





Nokia 7 Plus





Nokia 8 Sirocco





Kolme puhelinta, kaikki eri maata

- Nokia 6.1 Nokia 7 Plus Nokia 8 Sirocco Käyttöjärjestelmä Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Suoritin Snapdragon 630 (8x 2,2 GHz) Snapdragon 660 (4x 2,2 GHz & 4x 1,8 GHz) Snapdragon 835 (4x 2,4 GHz & 4x 1,9 GHz) Keskusmuisti 3 Gt 4 Gt 6 Gt Massamuisti 32 Gt 64 Gt 128 Gt Näyttö 5,5" ips lcd, 16:9, 1920 x 1080, 403 ppi 6,0" ips lcd, 18:9, 2160 x 1080, 403 ppi 5,5" p-oled, 16:9, 2560 x 1440, 534 ppi Pääkamera 16 MP, f/2,0, 1,0 um, led-salama 12 MP, f/1,7, 1,4 um + 13 MP tele, f/2,6, 1,0 um, led-salama 12 MP, f/1,7, 1,4 um + 13 MP tele, f/2,6, 1,0 um, led-salama Kakkoskamera 8 MP, f/2,0, 1,12 um 16 MP, f/2,0, 1,0 um 5 MP, f/2,0, 1,0 um Koko 148,8 x 75,8 x 8,6 mm 158,4 x 75,6 x 9,6 mm 140,9 x 73,0 x 7,5 mm Paino 172 g 183 g n. 180 g Nfc on on on Akku kiinteä 3000 mAh kiinteä 3800 mAh kiinteä 3260 mAh Ilmoitettu puheaika 16 h 19 h 22 h Sim 2 x nano-sim 2 x nano-sim 1 x nano-sim Muistikorttipaikka on, max 128 Gt on, max. 256 Gt (vie sim-korttipaikan) - Sormenjälkilukija on, takapuolella on, takapuolella on, takapuolella Muuta - - vesitiivis (IP67), 360-tilaäänitallennus, QI langaton lataus