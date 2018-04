Testit

Testasimme suomalaisfirman hulvattoman äänentoistokeksinnön – Flexisound Humu on jotain ihan muuta

Testasimme suomalaisfirman hulvattoman äänentoistokeksinnön – Flexisound Humu on jotain ihan muuta Nyt toistetaan : Testissä suomalainen äänituntumasoitin Flexisound Humu 29.4. 7:00

Laitetesti Suomalainen startup-yritys vie maailmalle äänituntumasoittimeksi kutsuttua tyynyä, joka sisältää kaiuttimet ja värinätoiminnon. Ajatus kuulostaa ja tuntuu paremmalta kuin mitä se näyttää paperilla.

Äänentoistolaitteita on moneen lähtöön. Erikoisimmasta päästä on kuitenkin suomalainen Flexisound Humu, joka yhdistää tyynyn – tai oikeammin niskatuen – ja äänentoistolaitteen sekä värinän.



Laite liitetään langallisesti tai langattomasti äänilähteeseen ja sitten aloitetaan möykkääminen ja värinä.



Parhaimmillaan se on tuttua musiikkia kuunneltaessa, jolloin silmä sulkemalla musiikista pääsee nauttimaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin.



Mutta onko kyseessä todellinen vaihtoehto äänentoistolaitteeksi vai mukava kuriositeetti? Katso videomme, niin saat tietää enemmän!