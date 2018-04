Testit

Huippulaite, iso pettymys ja testivoittaja – testasimme Logitechin Pro-pelituotteet





Pelkistetyt kuulokkeet hoitavat hommansa, mutta yksi asia ärsyttää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

Impedanssi: 32 ohmia

Herkkyys: 107 dB / 1 kHz SPL 30 mW / 1 cm

Äänieristys: jopa 16 dB

Paino: 259 g (ilman johtoa)

Johdon pituus 2 metriä

Pieni näppäimistö on laadukas, mutta yksi asia ärsyttää





Mitat: 153 x 360 x 34,3mm (K x L x S)

Paino: (ilman johtoa): 980g





Hiiri ylitti odotukset





Mitat: 116,6 x 62,15 x 38,2mm (K x L x S)

Paino: 129,5 g (hiiri ja kaapeli)