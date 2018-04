Testit

Testi: Sony Xperia XZ2 -puhelimissa on ainutlaatuisia ominaisuuksia – mutta menikö Sony liian pitkälle?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvausta kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa







Isompi ei ole aina parempi

Sonyn helmikuussa julkistamat Sony Xperia XZ2 -puhelimet ovat saapuneet myyntiin Suomessakin. Hieman yllättäen Sony luopui aiemmasta suoralinjaisesta muotoilustaan. Litteiden ja vain reunoista pyöristettyjen lankkujen sijasta uusien Xperia XZ2- ja XZ2 Compact -puhelimien takakannet kaareutuvat.Sony XZ2-mallin näytön halkaisija on 5,7 tuumaa, kun taas Compact-mallissa on viisituumainen näyttö. Compact-mallin näyttö on siis hieman suurempi kuin esimerkiksi iPhone 8 -mallissa, vaikka puhelimet muuten ovat suunnilleen saman kokoisia. Tosin XZ2-puhelimet ovat takakannen pyöreyden takia keskiosastaan muutaman millin paksumpia kuin iPhonet tai aiemmat XZ-puhelimet.Samalla sormenjälkitunnistin on siirretty oikeasta reunasta takakannen keskiosaan. Kummassakin mallissa sormenjälkitunnistin on yhtä kaukana laitteen alareunasta. Tästä huolimatta oma etusormeni osuu suuremmassa XZ2-mallissa luontevasti yleensä takakannen yläosassa olevan kameran päälle, mutta Compact-mallissa aina kohdalleen.Vaikka tavallaan pidin Xperioiden aiemmasta tyylistä, täytyy myöntää, että uudemmat mallit tuntuvat kädessä mukavammilta.Sonyn puhelimien kehitys on ollut lähinnä puolivuosittaista evoluutiota suurten mullistusten sijaan. Uusissa malleissa prosessori on toki päivitetty Snapdragon 845 -malliin, joka löytyy myös muiden valmistajien tämän vuoden huippumalleista. Sama huippuprosessori on myös Compact-mallissa.Erikoista on, että Sony on karsinut joitakin ominaisuuksia viime syksyn malleihin verrattuna. Esimerkiksi kuulokeliitäntä on poissa, ja myyntipakkauksessa on mukana adapteri, jolla voi yhdistää johdolliset kuulokkeet usb-c-liitäntään. Vaihtoehtoisesti voi tietenkin käyttää langattomia bluetooth-kuulokkeita, jos sellaiset omistaa.Sony on korvannut myös Xperia XZ2 -mallien etu- eli selfie-kameran aiempaa heikommalla. Kun viime syksyn Xperia XZ1-mallissa oli 13 megapikselin etukamera, on XZ2-puhelimen etukamerassa vain 5 megapikseliä.Sen sijaan Sony on panostanut takakameran tekniikkaan. 19 megapikselin takakameralla saa automaattisilla perusasetuksilla mainioita kuvia. Kannattaa kuitenkin huomata, että kamera ottaa oletuksena 17 megapikselin tasoisia kuvia, ja 19 megapikseliä täytyy ottaa käyttöön manuaalikuvauksen asetusvalikon kautta.Takavuosina Sony Xperioiden kuvia tuntui joskus vaivaavan ylimääräinen utu tai kohina, mutta XZ2-puhelimien kuvissa tätä ilmiötä ei onneksi enää näy. Hyvässä valaistuksessa otetuissa kuvissa värit ja yksityiskohdat toistuvat hienosti. Hämäräkuvauksessa Xperiat eivät f2.0-aukkoarvon linsseillä tosin pääse ihan älypuhelimien kamerakisan kärkeen.Sony luottaa puhelimissaan yhä yhteen takakameraan, joten mitään optisen zoomin kaltaista niissä ei ole. Kuvan taustaa hämärtävä bokeh-tehoste taas löytyy kameran valikoista, ja perustuu kahteen peräkkäin otettuun kuvaan, joiden avulla ohjelma hämärtää taustaa. Sovellus ei kuitenkaan aina onnistu rajaamaan kuvauskohdetta kovin tarkkaan, joten tehoste voi sotkea kohteen ääriviivoja.Uudet XZ2-mallit ovat ensimmäiset puhelimet, joilla voi kuvata 4K hdr -videoita, eli videoiden pitäisi olla huippulaatua sekä kuvan tarkkuuden että värien toiston kannalta.Valitettavasti käytössäni ei ollut 4K hdr -kuvaa toistavaa näyttöä.Huipputarkasta videokuvasta ei pääse nauttimaan myöskään XZ2-puhelimilla. Sony on luopunut aiempien mallistojen Premium-puhelinmallista, joka erottui muista 4K-laatuisen näytön ansiosta. Xperia XZ2-puhelimien näytön tarkkuus on fullhd-laatua, vaikka monet kilpailijat ovat siirtyneet hieman korkeampaan resoluutioon. Tavalliseen käyttöön fullhd tosin riittää.Kameraohjelmistoissa Sonylla on vielä pari ässää hihassaan. Yhtiö esitteli viime syksyn XZ1-malleissa superhidastetun kuvaamisen, joka hidastaa noin 0,2 sekuntia noin kuuden sekunnin mittaiseksi 720p-videoksi. Samsung kopioi tempun uuteen Galaxy S9 -puhelimeensa, mutta Sony korotti panoksia, ja nosti hidastetun videon kuvanlaadun fullhd-tasolle.Sonylla superhidastuksella kuvatut videot ovat parhaimmillaan kyllä hienoja, mutta yhdessä suhteessa Samsung päihitti silti tässä Sonyn.Xperia-puhelimissa hidastettu kuvaus käynnistetään painamalla näytöllä kosketusnäppäintä. Käytännössä hidastuksen tarkka ajoitus on todella vaikeaa, ellei mahdotonta. Samsungilla hidastuskuvauksen voi käynnistää näppäimen lisäksi myös rajaamalla kuvausnäytöllä alueen, jossa kameran havaitsema liike aloittaa automaattisesti hidastetun kuvaamisen. Tekniikka ei ole aivan täydellinen, mutta ajoitus osuu ainakin Sonya todennäköisemmin kohdalleen.Xperioista löytyy älypuhelimille ainutlaatuinen 3d-kuvaustila, jolla voi kuvata kohteista käänneltäviä 3d-kuvia. Kasvokuvaus onnistuu kohtalaisen hyvin, jos malli vaan malttaa pysyä paikoillaan ja valaistus on riittävä. Kuvien pohjalta on mahdollista tulostaa 3d-tulostimella vaikka pikkupatsaita. Sonyn mukaan myös Facebook alkaa lähiaikoina tukea 3d-kuvaformaattia.Suuremman Xperia XZ2 -mallin erikoisuus on myös ”dynaaminen värähtelyjärjestelmä”, eli puhelin värisee esimerkiksi musiikin, pelien tai elokuvaäänien mukana. Sonyn mukaan tämä tuo niihin uudenlaista eloa. Minusta värinä tuntui lähinnä oudolta ja häiritsevältä ja poistin sen pian käytöstä.Pelaamista en kuitenkaan kokeillut, ja puhelimille tiettävästi on tulossa pelejä, joissa värinä on tarkoituksella ohjelmoitu mukaan peliin. Annetaan siis värähtelylle vielä pieni mahdollisuus.Sonyn vahvuuksia ovat erinomainen kamera sekä hyvä äänenlaatu sekä stereokaiuttimista että kuulokkeiden kautta. Peruskäyttö on helppoa, eivätkä Sonyn omat lisäykset Googlen Android Oreo -käyttöjärjestelmän päälle ole liian päällekäyviä.Aiempaa heikompi etukamera on kuitenkin pieni pettymys, samoin kuulokeliitännän puute. Sony eroaa muista huippumalleista myös yhden takakameransa takia, sillä kilpailevissa huippumalleissa on jo yleensä kaksi takakameraa.Sony Xperia XZ2 -kaksikosta Compact -puhelimessa saattaa hinta-laatu -suhde olla paremmin kohdallaan kuin varsinaisessa lippulaivamallissa, ja se on todennäköisesti tänä vuonna koko- ja hintaluokkansa parhaimmistoa. Compactissa on sama prosessori, yhtä paljon muistia ja sama kamera kuin suuremmassa mallissa. Tärkeimpinä eroina ovat dynaamisen värähtelyn ja langattoman latauksen puuttuminen Compactista, joita kumpaakaan ei välttämättä kaipaa.Sony Xperia XZ2 -puhelimissa on siis paljon uutta ja nokkelaa, mutta tuntuu, ettei aina oikeassa kohtaa. Hdr-tekniikan tuominen videokuvaukseen on ymmärrettävä parannus. 3d-kuvauksesta voi tietenkin tulla vielä yhtä suosittua kuin valokuvauksesta nyt, eli Sony saattaa olla siinä edelläkävijä. Dynaamisen värähtelyn tulevaisuus ei vakuuta aivan yhtä paljon.Sony tosin oli ensimmäisiä suuria älypuhelinvalmistajia, jonka huippumallit olivat pöly- ja vesitiiviitä, mikä on nykyään vakio-ominaisuus myös kilpailijoilla. Samsung kopioi nopeasti myös Sonyn esittelemän superhidastetun kuvauksen. Ehkäpä Sony tälläkin kertaa näyttää suuntaa muille.