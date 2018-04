Testit

Testi: Sennheiser kehitti ehkä vuoden erikoisimmat kuulokkeet – tältä ne kuulostavat

Kuulokkeistaan ja mikrofoneistaan tunnettu Sennheiser on tuonut kauppoihin Sennheiser Ambeo -kuulokkeet, joita ei ole tarkoitettu oikeastaan äänen kuunteluun, vaan sen tallentamiseen.Kuten oheiselta videolta selviää, Sennheiserin kuulokkeet tuovat ainakin jonkin verran tilan ja suunnan tunnetta videoääneen.Parhaiten ne sopivat tausta- ja yleisäänen tallentamiseen. Sen sijaan ne soveltuvat heikommin esimerkiksi haastattelutilanteeseen, sillä ne tosiaan poimivat ääntä joka suunnasta. Kuulokkeiden mikrofonit reagoivat herkästi myös tuuleen, mikä aiheuttaa äänitykseen kaiken muun peittävää kohinaa.Käyttö on helppoa. Kytketään kuulokkeet iPhoneen ja käynnistetään videotallennus ja siinä se.Pahin rajoitus Ambeo-kuulokkeissa on se, että ainakin nykyinen myynnissä oleva malli toimii vain Applen iPhone-puhelmien kanssa. Ne liitetään iPhonen tai iPadin lightning-porttiin, josta ne saavat myös virtansa. Omaa akkua kuulokkeissa ei ole.Ambeo-kuulokkeita voi toki käyttää myös tavallisina kuulokkeina. Kuulokejohdosta löytyvät säätimet, joilla voi säätää äänenvoimakkuutta ja vaihtaa esimerkiksi seuraavaan musiikkikappaleeseen.Kuulokkeissa on muuten mukana myös vastamelutoiminto, joka ei tosin ole kovin tehokas. Teho riippuu oikeastaan siitä, miten syvälle kuulokkeet saa tungettua korviinsa.