Testit

Tässäkö kaikkien aikojen paras pelinäppis? Logitech G513 häikäisee (ihan kirjaimellisesti)

Parannettu versio G413:sta

Anna mulle tähtitaivas





Myynnissä kaksi eri mallia





Parasta mitä rahalla saa, mutta...

Mitat (L x P x K): 445 x 132 x 34 mm

Paino ilman johtoa: 1105 g

Johdon pituus: 1,8 m

Kämmentuen mitat (L x P x K): 445 x 88 x 21,5 mm