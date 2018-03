Testit

Testissä Asuksen uusi peliheadset – yksi ominaisuus muuttaa pelikokemuksen

kuulokkeet

usb-kaapeli (2 m)

pikaopas

korvapehmusteet (keinonahka)

vaihtopehmusteet (verkkokangas)

Yksi ominaisuus tekee luureista mielenkiintoiset









Hyvät, mutta hieman kalliit pelikuulokkeet





Hifi-luokan ESS ES9018 -D/A-muunnin ja SABRE9601K-vahvistin

Plug-and-play-tekniikalla toimiva virtuaalinen 7.1-kanavainen surround-ääni

Kosketussäätimet kuulokkeissa

Optimoitu digitaalinen mikrofoni

Impedanssi: 32 Ohm

Taajuusvaste: 20–20 000 Hz

Mikrofonin herkkyys: -39 dB ± 3 dB

2 metrin punottu usb-kaapeli