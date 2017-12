Testit

Testasimme paperin korvaavan lukulaitteen – nerokas vimpain kompastuu yhteen seikkaan





ReMarkable on norjalaisen startup-yrityksen äärimmilleen yksinkertaistettu lukutabletti: laitteeseen ei voi ladata sovelluksia, sillä ei voi selata internetiä, eikä laitteessa ole edes kelloa. Tabletti on tarkoitettu vain ja ainoastaan ainoastaan paperin korvikkeeksi.Lukutabletin 10,3 tuuman näyttö on mustavalkoinen ja toimii e-ink-teknologialla. Näyttö muistuttaa paperia, ja teksti piirtyy näyttöön sähkövarauksella aktivoitavalla musteella.Etuna tavalliseen näyttöön verrattuna on, että sitä voi lukea kirkkaassa auringonvalossa – näyttö ei heijasta valoa takaisin. Näytössä ei myöskään ole taustavaloa, joten reMarkable sopii niille, jotka haluavat lukea ennen nukkumaanmenoa.Laite tukee EPUB- ja pdf-tiedostomuotoja. Kirjojen siirtäminen laitteeseen onnistuu helposti puhelin- tai tietokonesovelluksella, joka siirtää tiedostot pilveen, josta tabletti lataa ne sisäiseen muistiinsa.Valmistajan mukaan 8-gigaiseen muistiin mahtuu 100 000 sivua. Akku kestää päivittäisessä käytössä puolitoista viikkoa.Toisin kuin muiden valmistajien lukutableteilla, reMarkablella voi myös kirjoittaa ja piirtää. Paketin mukana tulee kynä ja kynään vaihtokärjet.Kirjoitettaessa teksti ilmestyy näytölle lähes reaaliaikaisesti. Se tuntuu muutenkin kuin kirjoittaisi paperille, sillä näytön pinta on käsitelty karheaksi. Testatessa unohtui välillä, että kirjoittaa elektroniselle laitteelle, eikä oikealle paperille. Piirtämistä varten tabletissa on useita erilaisia siveltimiä.ReMarkable on yrityksen ensimmäinen laite ja sen ohjelmiston kehittely on vielä kesken. Laitetta käyttäessä tuli vastaan useampia pieniä ohjelmistovirheitä: akun virrankesto näyttää paikoitellen mitä sattuu ja laite unohtaa satunnaisesti, mihin kohtaan kirjassa on jääty.Valmistaja lupaa ohjelmistopäivityksiä ja ominaisuuksia laitteeseen säännöllisesti. Kuukauden testijakson aikana tablettiin tuli yksi ohjelmistopäivitys, joka paransi akun kestoa.Laite tekee kaiken minkä lupaa, ja tekee sen todella hyvin. Tabletin käyttö, niin luettaessa, kirjoittaessa kuin piirtäessäkin tuntuu paperilta.Mikäli lukulaitteeseen tulee vielä lisää uusia ominaisuuksia, se voisi korvata paperin täysin ainakin teoriassa.Merkittävin ongelma on laitteen hinta, sillä ReMarkable maksaa 629 euroa. Sillä hinnalla voisi ostaa 26 000 arkkia tulostinpaperia.