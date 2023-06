Tämä tiedetään nyt Instagramin Twitterin-tappajasta – kostautuuko Elon Muskin tempoilu?

Instagramiin perustuvaa Twitter-kilpailijaa luvataan johtaa ”järkevästi”, The Verge kertoo.

Meta eli entinen Facebook esitteli sisäisessä tilaisuudessaan uutta Instagramiin pohjautuvaa itsenäistä sovellusta, josta on määrä tulla kilpailija Twitterille.

Tilausuutta seurannut The Vergen mukaan Metan tuotejohtaja Chris Cox sanoi tilaisuudessa suoraan, että kyseessä on ”vastauksemme Twitterille”. Tuleva sovellus, jonka nimi saattaa olla Threads, kerää käyttäjän profiiliin hänen tietojaan automaattisesti Instagramista. Yhtiön omassa esityksessä siitä käytettiin vielä työnimeä Project 92.

Coxin mukaan keskustelut Twitterin haastajaan lähtemisestä ovat käynnissä muun muassa tv-persoona Oprahin ja Tiibetin hengellisen johtajan Dalai-laman kanssa.

Meta on ollut yhteydessä sisällöntuottajiin ja julkisuuden henkilöihin, jotka ”ovat kiinnostuneita järkevästi johdetusta alustasta”. Hän viittasi epäsuorasti Elon Muskin jatkuvaan tempoiluun Twitterin omistajana.

Meta on toistuvasti ottanut mallia kilpailijoistaan esittelemällä niistä tuttuja toimintoja jälkijunassa. Sen WhatsApp-pikaviestin on saanut ja on saamassa useita Telegramista tuttuja toimintoja, kun taas Instagram on lainaillut ainakin Snapchatia ja myös Twitteriä.

Letkautuksessa on jonkin verran tahatonta ironiaa ottaen huomioon Metan vuosikausia jatkuneet vakavat ongelmat tietosuojan kunnioittamisessa ja toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin osakseen saama ankara arvostelu.

Kaikesta huolimatta Meta näyttää jatkaneen Twitterin kopiointia. Hiljattain Instagramissa otettiin käyttöön maksulliset tilit, jotka käyttäjät voivat saada varmennetuiksi.

Tämä Meta Verified -palvelu jäljittelee Elon Muskin Twitteriin tekemää muutosta, jossa käyttäjät pystyvät maksamalla saamaan tilinsä yhteyteen sinisen vahvistusmerkin.

Uusi palvelu ActivityPub-protokollaa. Se tarkoittaa, että käyttäjien on teoriassa mahdollista siirtää tilinsä ja seuraajansa toiseen protokollaa tukevaan palveluun kuten Mastodoniin.