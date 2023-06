Voiko mikään olla parempaa kuin uusi iPhone? Suomalais­firman mielestä on – nyt sitä julistetaan koko maailmalle

Swappie vie maailmalle kunnostettuja iPhoneja, joista se haluaa tehdä statussymbolin. Yhtiö on kulkenut matkallaan kriisistä toiseen. Nyt olisi päästävä pian voitolliseksi.

IPhonen asema statussymbolina on kestänyt vuodesta toiseen. Applen puhelimet sinnittelevät myyntilistojen kärjessä, vaikka niitä on kritisoitu kerta toisensa jälkeen milloin ylihintaisuudesta ja milloin valmistajan mielivaltaisista ratkaisuista, joihin käyttäjät eivät voi kuin tyytyä.

Tämä on näkynyt myös niiden jälleenmyyntiarvon säilymisenä. Käytettyjä puhelimia myyvät liikkeet harvoin kauppaavat muuta kuin Applen puhelimia ja Samsungin huippumalleja.

Silti käytetty puhelin on leimallisesti käytetty, vaikka siitä puhuttaisiinkin kunnostettuna. Ihmisillä voi olla epäilyksiä akun kunnosta, naarmuista tai muista kolhuista.

Suomalainen kunnostettuja puhelimia myyvä Swappie yrittää iskeä tähän rakoon. Yhtiö lanseerasi toukokuun lopulla Premium Series -tuotesarjansa, jolla se pyrkii tarjoamaan uudenveroisia kunnostettuja iPhoneja.

Toimitusjohtaja Sami Marttisen mukaan lanseerauksen kohderyhmää ovat ihmiset, joille kestävä kehitys ja kiertotalous ovat tärkeitä. Ilmiö näkyy paitsi nuoremmissa sukupolvissa, myös yhä enemmän vanhemmissa ikäluokissa.

Eurooppalaiset ostavat keskimäärin 2,8 vuoden välein uuden puhelimen ja samalla etsivät yhä useammin vaihtoehtoja uudelle laitteelle, Marttinen sanoo.

” Uskon, että pitkällä aikavälillä tästä tulee yhtä iso kuin käytettyjen autojen markkinasta.

– Uskon, että pitkällä aikavälillä tästä tulee yhtä iso kuin käytettyjen autojen markkinasta, 50–50.

Puolet puhelimista siis myytäisiin uutena ja puolet käytettynä.

Marttisen mukaan kunnostettu puhelin alkaa myös olla statussymboli ja viesti. Silti se vastaa kuluttajien haluun saada uusimmat puhelimen ominaisuudet.

– Jos saat puhelimen halvemmalla, mutta uudella akulla ja visuaalisesti uudenveroisena halvemmalla eli käytännössä saman tuotteen, ihmiset ovat valmiita tekemään siirtymän, Marttinen sanoo.

Marttinen kuvailee Suomea edelläkävijäksi kunnostettujen puhelinten myynnissä. Määrien puolesta puhutaan kymmenistä tuhansista Suomessa vuositasolla.

Kunnostetun ja uuden iPhonen hintaero vaihtelee, suurin se on hintavissa malleissa. Esimerkiksi järeässä iPhone 14 Plussassa eroa on 280 euroa, edullisen pään iPhone SE:ssä 125 euroa.

Kunnostettujen puhelimien myyntiin liittyy asia, jota Swappie ei suuresti mainosta: kunnostettu puhelin ei välttämättä kestä vettä yhtä hyvin kuin uusi.

Jos laitteeseen on vaihdettu akku, Applen lupaus veden- ja pölynkestävyydestä raukeaa. Esimerkiksi iPhone 13:lle luvataan ip68-luokitus, eli laitteen luvataan kestävän puolen tunnin upotuksen kuuden metrin syvyyteen.

Ostaja ei kuitenkaan voi tietää, onko näin käynyt hänen ostamalleen puhelimelle.

Toinen iso kysymys liittyy puhelimen tukeen. Vaikka kunnostettu puhelin olisi siistissä kunnossa, etenkin vanhemman laitteen ostajaa jää kaihertamaan yksi kysymys: kauanko siihen saa päivityksiä?

Apple ilmoitti, että runsaat 5 vuotta vanhat iPhone 8 ja iPhone X eivät enää saa uutta iOS 17 -käyttöjärjestelmää.

Lue lisää: Nämä iPhonet jäävät ilman uutta iOS:ää – tätä uutuus tuo tullessaan

Käyttöjärjestelmäpäivitysten lisäksi myös tietoturvapäivitykset loppuvat ennen pitkää. Missä vaiheessa vanhempien mallien myynti lopetetaan?

– Maksimi menee jossain 6–7 vuoden kohdalla. Emme aktiivisesti enää osta tai myy puhelimia isoissa volyymeissa, kun ollaan 6 vuoden kohdalla. Teknisesti niitä pystyy huoltamaan, mutta ohjelmistotuki loppuu viimeistään 7–8 vuoden kohdalla, Marttinen sanoo.

Marttinen myöntää, ettei tuen täsmällistä loppumispäivää voi tietää. Menneisyyteen katsominen on paras tapa ennustaa, kauanko tietty puhelinmalli on ohjelmistotuen piirissä. Silti vanhimpien myynnissä olevien mallien käyttöjärjestelmäpäivitykset ovat loppuneet.

”Tavallisten” kunnostettujen puhelimien kunto vaihtelee, samalla vaihtelee myös hinta.

Vuonna 2016 perustetun Swappien tie ei ole ollut erityisen helppo. Yleinen taloudellinen tilanne on ajanut yhtiön etsimään kannattavuutta kasvun sijaan, sillä sijoittajat haluavat nähdä nyt tulosta.

Yhtiön liiketoiminta Suomessa on voitollista. Silti sen viimeisin vahvistettu tulos vuodelta 2021 oli 20 miljoonaa euroa miinuksella, koska yhtiö on tappiollinen monin paikoin ulkomailla.

Myös vuosi 2022 on vahvasti tappiollinen, Marttinen myöntää. Yhtiön tavoite on nollatulos seuraavan parin vuoden aikana.

Säästötoimiin kuuluivat laajat irtisanomiset ja tuotannon siirtäminen pois Suomesta. Marttisen mukaan yhtiöllä on ”rationalisoinnin” jälkeen nyt Suomessa ”tiivis tiimi”, joka tekee erikoishuoltoja ja kehittää huoltokäytäntöjä muualle maailmaan. Lisäksi hallinto, markkinointi ja asiakaspalvelu ovat Suomessa. Aasiaan yhtiö ei suunnittele siirtävänsä toimintoja.

Lue lisää: Käytettyjä iPhoneja kunnostava Swappie suunnittelee tuotannon siirtämistä pois Suomesta

Swappie joutui huonojen uutisten keskelle jo aiemmin syksyllä 2021. Tuolloin HS Visio (maksumuurin takana) kertoi , että yhtiössä esiintyi häirintää.

Marttisen vastauksesta käy selkeästi ilmi, että asia on tuttu, siihen on puututtu ja myös vastausta harjoiteltu.

– Sisäisesti Swappie ja minä olemme varmistaneet, että tämä on turvallinen ja paras mahdollinen paikka olla työssä.

Hän listaa konkreettisia toimenpiteitä: HR-ihmisten määrä on tuplattu, henkilökunnalle on avattu nimetön ilmiantokanava sekä koulutus, palkkatasa-arvo on tarkistutettu ulkopuolisilla asiantuntijoilla, henkilöstötyytyväisyyttä mitataan 2 viikon välein ja tuloksia käydään läpi henkilöstön kanssa.

– Tekemisemme valtavirtaan tuominen lähtee siitä, että meillä on hyvä työilmapiiri ja kaikki häirintätapaukset ja epäasiallinen käytös minimoidaan. Yksikään tapaus ei ole ookoo.