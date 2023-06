Nämä iPhonet jäävät ilman uutta iOS:ää – tätä uutuus tuo tullessaan

Kaikki iPhonet eivät saa uutta iOS 17:ää.

Apple julkisti WWDC-tapahtumassaan uuden käyttöjärjestelmän iPhone-puhelimilleen. Kuten tyypillisesti on ennenkin käynyt, ei iOS 17 toimi kaikissa niissä puhelimissa, joissa nykyinen iOS 16 pyörii.

Apple sanoo uuden käyttöjärjestelmän toimivan näissä puhelimissa:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (vähintään 2. sukupolvi)

Se tarkoittaa, että vielä nykyistä iOS 16:ta ajavat iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X eivät saa päivitystä uusimpaan käyttöjärjestelmään. IOS 17:n odotetaan ilmestyvän syksyllä.

IOS 17 lupaa uudistuksia monella saralla, joskin joitakin osin kyse on enemmän Androidin etumatkan kaventamisesta.

Android Authority listaa useita iOS 17:n uutuuksia, jotka se katsoo lainatun Androidista. Yksi sellainen on iPhonen Standby-toiminto, joka esittää iPhonen näytöllä haluttua sisältöä, kuten kellonajan tai valokuvia silloin, kun, puhelin on kyljellään latauksessa. Vastaava toiminto on nähty Googlen Pixel-puhelimissa.

Pixel-puhelimista on tuttu myös iOS 17:n Live Voicemail -toiminto, joka kirjoittaa tekstiksi soittajan jättämän ääniviestin.

Joitakin vuosia Googlea jäljessä myös Apple sallii puhetta kuuntelevan avustajansa toimia ilman toistuvaa käynnistyskehotusta. Yksi Hei Siri -komento riittää, ja myöhemmät komennot toimivat ilman erillistä aktivointia.

Apple parantaa iPhonejen helppokäyttöisyyttä Assistive Access -toiminnolla, joka karsii käyttöjärjestelmää monelta osin helpommin hahmotettavaksi. Siinä missä moni Android-puhelin on tarjonnut helppokäyttötoimintoja pitkään, Applen toteutus vaikuttaa kattavammalta.

Muihin iOS 17:n uutuuksiin lukeutuu esimerkiksi personoitava näkymä soittavasta henkilöstä. Käyttäjät voivat valita, millä tavalla he näkyvät puhelun vastaanottajan ruudulla. He voivat esimerkiksi esittää itsestään valokuvan.

Check In -toiminto pitää lukua siitä, onko läheinen päässyt perille kohteeseensa.

Viestit-sovellus puolestaan osaa nyt kertoa muille haluttaessa, kun perheenjäsen pääsee perille määrättyyn paikkaan turvallisesti. Tiedostojen lähijakoon tarkoitettu AirDrop puolestaan antaa vaihtaa kontaktitiedot henkilöiden kesken tuomalla iPhonet lähekkäin.

Kaikki toiminnot eivät välttämättä tule saataville kaikissa maissa tai kaikkiin iOS 17:n tukemiin laitteisiin.