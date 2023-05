Odotettu sovellus ampaisi saman tien App Storen ykköseksi, mutta sen lataamiseen liittyy iso riski

ChatGPT:n virallinen sovellus on hukkua kuonaan Applen virallisessa sovelluskaupassa.

ChatGPT on nyt saatavilla sovelluksena iPhoneen.

Luonnolliseen kirjalliseen keskusteluun pystyvä generatiivinen ChatGPT-tekoälysovellus ilmestyi iPhonen käyttäjille Suomessa. Sovellus löytyy ilmaiseksi Applen virallisesta kaupasta App Storesta.

Sovellus nousi saman tien Suomen App Storen ladatuimmaksi sovellukseksi. Se keikkuu sekä ladatuimpien ilmaisohjelmien että hyätysovelliusten listan ykkösenä.

Sovelluksen lataamiseen liittyy kuitenkin vaara. Applen kaupan haku on täynnä epäilyuttäviä sovelluksia, joita on helppo luulla kyseiseksi sovellukseksi. Haulla ”ChatGPT” aito OpenAI-yhtiön sovellus ei edes näkynyt tulosten kärjessä keskiviikkona. Oikea OpenAI:n sovellus löytyi noin sijalta 20.

Aito OpenAI:n sovellus näkyi hakutuloksissa melko huomaamattomasti lukuisten muiden sovellusten perässä. Kuvakaappaus.

Tilanne oli sama jo ChatGPT:n ilmestyessä muualla maailmassa aiemmin toukokuussa, eikä se ole korjautunut. Aidon sovelluksen hakeminen ja löytäminen oli jo silloinkin vaikeaa. PiunikaWebin mukaan käyttäjät ovat toivoneet Applen siivoavan kauppaansa, mutta tilanne App Storessa vaikuttaa samalta nyt, kun ChatGPT ilmestyi myös Suomen-kaupassa.

Vaara väärän sovelluksen lataamiseen on ilmeinen, sillä varsinkaan iPhonen käyttäjät eivät ole tottuneet ajattelemaan App Storen voivan tarjota epäilyttäviä sovelluksia. Tämä uhka liitetään yleisesti Androidin Google Play -kauppaan.

Kuitenkin App Storen haussa on näkyvästi esillä esimerkiksi Genie - AI Chatbot -niminen sovellus, joka Gadgets Now -uutispalvelun mukaan on haitallinen ja pyytää lupaa tarkkailla käyttäjää sovelluksesta toiseen ja nettisivulta toiseen.

Ainakin Genie-sovelluksesta on varoitettu. Kuvakaappaus.

Jos et ole varma, mikä on aito sovellus, tämä linkki vie siihen. Muista suhtautua sovelluskauppojen arvosteluihin ja latausmääriin varauksella. Ne eivät aina kerro luotettavuudesta.

Aidon sovelluksen julkaisija on OpenAI. Tämä kannattaa myös tarkistaa ennen lataamista.

ChatGPT-sovellus ei ole vielä ilmestynyt Androidille.