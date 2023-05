Elon Muskin tylyt terveiset: ”WhatsAppiin ei voi luottaa”

WhatsApp kiistää epäilyt, että se kuuntelisi käyttäjiään salaa. Elon Musk ei näytä olevan vakuuttunut.

Twitterissä työskentelevä insinööri Foad Dabiri kummastelee WhatsAppin toimintaa puhelimessaan. Hän julkaisi Twitterissä kuvakaappauksen, jonka mukaan WhatsApp aktivoi hänen puhelimensa mikrofonin toistuvasti pitkin aamuyötä.

– WhatsApp on käyttänyt mikrofonia taustalla nukkuessani ja siitä lähtien, kun heräsin kello kuudelta (ja tämä on vain osa aikajanaa!). Mitä on tekeillä, Dabiri kysyy.

Twitterin omistajalla Elon Muskilla oli antaa lyhyt vastaus.

– WhatsAppiin ei voi luottaa, Musk totesi tiistaina.

Metan omistama WhatsApp kiistää salakuuntelun. Dabiri sanoo käyttävänsä Googlen Pixel 7 Pro -Android-puhelinta, ja WhatsAppin mukaan kyse näyttää olevan Androidin virheestä.

– Olemme olleet viimeisen 24 tunnin aikana yhteydessä Twitter-insinööriin, joka kertoi ongelmasta Pixel-puhelimensa ja WhatsAppin kanssa. Uskomme, että tämä on Androidin virhe, joka esittää väärin tietoa Privacy Dashboardissa ja olemme pyytäneet Googlea tutkimaan ja korjaamaan asian, WhatsApp sanoo Twitterissä.

WhatsApp korostaa vastauksessaan, että mikrofonin asetukset ovat täysin käyttäjien hallinnassa.

– Jos WhatsAppille antaa luvan mikrofonin käyttöön, sitä käytetään vain soitettaessa puhelu tai nauhoitettaessa ääni- tai videoviestejä. Silloinkin tiedot salataan päästä päähän, eli WhatsApp ei pysty niitä kuulemaan.

WhatsAppilta voi ottaa pois mikrofonin käyttöluvan, jolloin se ei pysty aktivoimaan puhelimen mikrofonia. Android-puhelimessa tämä tapahtuu valitsemalla asetukset > sovellukset > WhatsApp > luvat. Asetukseksi voi laittaa ”kysy aina”, jolloin WhatsApp ei voi laittaa päälle mikrofonia ilman käyttäjän suostumusta.

Ongelma tässä on se, että tällöin eivät onnistu myöskään WhatsApp-ääni- tai -videopuhelut ilman erillistä lupaa. Tämä on kuitenkin hieman vaivalloista. Kyse on viime kädessä siitä, kuinka paljon sovellukseen luottaa.

WhatsAppin turvallisuus on kyseenalaistettu ennenkin. Esimerkiksi viime syksynä kilpailevan Telegram-pikaviestimen perustaja Pavel Durov väitti WhatsAppin sisältävän tahallisia takaovia, joiden kautta käyttäjän puhelin voidaan ottaa haltuun ja viestintää seurata.

Lue lisää: ”Pysyttele kaukana Whats­Appista”, ”Vakoilu­työ­kalu” – Telegram-mieheltä täysi tylytys

Durov sanoi olevansa ”melkein varmaa”, että sovellukseen on istutettu uusia takaovia suljettujen tilalle.

Telegram ei salaa viestejä päästä päähän, ellei siitä aktivoida erikseen yksityistä keskustelutilaa. Mutta vaikka WhatsApp salaa liikenteen, sekään ei takaa täydellistä viestisuojaa. Jos viesteistä tekee ilmoituksen, WhatsAppin moderaattorit saavat nähdä ne salauksesta huolimatta.