Apple saattaa tehdä kylmän tempun iPhonen omistajille – EU:lta varoitus

Applen pelätään rajoittavan ulkopuolisten usb-c-kaapelien nopeutta, kunnes uusi lainsäädäntö tulee voimaan.

Euroopan unioni varoittaa Applea usb-c-tyyppisten kaapelien toiminnan rajoittamisesta, jos niillä ei ole Applen omaa MFi-sinettiä. MFi on Applen tapa varmistaa, että laitteiden ja lisätarvikkeiden käyttö on turvallista iPhoneissa.

Spekulaatioiden mukaan Apple aikoo rajoittaa muiden kaapelien lataus- ja tiedonsiirtonopeutta. Tähän viittasi esimerkiksi luotettu Apple-asiantuntija Ming-Chi Kuo maaliskuussa puhuessaan iPhone 15:n latureista.

Maksumuurin takana olevaa Die Zeit -lehteä lainaavan TechSpotin mukaan komissaari Thierry Breton kirjoitti Applelle kirjeen, jossa hän sanoi, että usb-c-kaapelien nopeutta ei saa rajoittaa. Muuten iPhonejen myynti EU:ssa voidaan kieltää lain astuessa voimaan joulukuun lopulla 2024. Tiettävästi EU kertoi asiasta Applelle myös maaliskuisessa tapaamisessa.

EU on linjannut, että vuoden 2024 loppuun mennessä saman laturin ja latausliitännän on sovittava kaikkiin matkapuhelimiin, tabletteihin ja kameroihin. Apple on kuitenkin käyttänyt puhelimissaan omaa Lightning-liitäntäänsä. Yhtiön odotetaan esittelevän usb-c-portilla varustetun iPhonen ensi syksynä.

Väitteitä kaapelien nopeuden rajoittamisesta ei ole vahvistettu. Mikäli Apple siihen ryhtyy, sen ounastellaan poistavan rajoitukset ohjelmistopäivityksellä lain astuessa voimaan. Sitä ennen yhtiö saattaa pyrkiä kauppaamaan mahdollisimman paljon omia oheistuotteitaan.

Applen suunnitelmana on tiettävästi tehdä usb-c-portista erilainen iPhone 15:n perusmalleissa ja Pro-malleissa. Perusmallit saisivat usb-c-portin, joka tukee vanempaa ja hitaampaa usb 2.0 -sukupolvea. Sen sijaan Pro-mallit saisivat modernin usb-c-portin, joka käyttää vähintään usb 3.2:ta.