WhatsAppin kaksi tärkeää toimintoa uudistui – näin käytät

Ominaisuudet ovat tulleet jo ainakin osalle käyttäjistä.

WhatsApp on pikaviestin, jonka suosio ei tunne rajoja.

Meta on julkistanut uusia ominaisuuksia suosittuun WhatsApp-pikaviestimeensä. Uudistukset koskevat keskustelujen kyselytoimintoa sekä viestien edelleenlähettämistä.

Jatkossa WhatsAppissa on mahdollista luoda kyselyitä, joissa on valittavissa vain yksi vaihtoehto. Aikaisemmin äänestäjä on pystynyt klikkaamaan tarjolla olevista vaihtoehdoista useamman.

Nyt kyselyn luontinäkymään tuleva salli useat vastaukset -kytkin mahdollistaa äänestykset, joissa valintoja voi olla vain yksi. Jos sen ottaa pois päältä, vain yksi vastaus kelpaa.

Äänestyksiä voi jatkossa myös etsiä sovelluksen hakutoiminnolla, jos sellaiseen on jäänyt vastaamatta aikaisemmin. Tämä tapahtuu valitsemalla sovelluksen päänäkymässä haku (suurennuslasin kuva) ja valitsemalla haettavaksi viestin tyypiksi kyselyt.

Samalla tavalla on ollut jo aiemmin mahdollista hakea kuvia, videoita, linkkejä, gif-animaatioita, ääniä ja asiakirjoja.

Kyselytoiminto saa uudistuksia, ja sen lisäksi kuviin ja asiakirjoihin voi lisätä selitetekstejä.

Myös kyselyiden tekijöiden elämä helpottuu. Jatkossa he saavat ilmoituksia, kun kyselyihin vastataan. Aiemmin äänestysten järjestäjien on pitänyt kelata taaksepäin itse äänestysviestiin nähdäkseen tulokset.

Toiseen uudistuksen ryppääseen kuuluu oheistekstien muokkaaminen ja uusien luominen. Esimerkiksi kuvia tai asiakirjoja eteenpäin välitettäessä on mahdollista muokata tiedoston kuvatekstiä tai kirjoittaa sille kokonaan uusi.

Tämä tapahtuu klikkaamalla pientä, suhteellisen huomaamatonta x-merkkiä viestin välitysnäkymässä. Tämä poistaa mahdollisen oheistekstin ja antaa kirjoittaa tilalle uuden.

Uudistuksien jakelu on jo alkanut WhatsAppin uusimmassa versiossa. IS Digitodayn käytössä olevassa puhelimessa äänestykseen liittyvät toiminnot ovat jo käytössä.