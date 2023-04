Nyt se on virallista: WhatsAppisi muuttuu pian tärkeällä tavalla

Samaan WhatsApp-tiliin voi pian liittää toisen puhelimen.

Metan WhatsApp-pikaviestin vahvisti kauan odotetun uudistuksen. Virallisen blogin mukaan kaikki käyttäjät saavat lähiviikkoina mahdollisuuden lisätä toisen puhelimen samaan tiliin. Blogissa ei tehty eroa Androidin tai iOS:n välillä, eli oletettavasti muutos tulee todellakin kaikille samaan aikaan.

Jo aikaisemmin käyttäjien on ollut mahdollista liittää tiliinsä enintään neljä muuta laitetta, mutta ylimääräisten puhelimien linkittäminen ei ole onnistunut. Nyt sallitaan myös puhelinten liittäminen pääpuhelimen rinnalle. Enintään neljän muun laitteen rajoitus on kuitenkin yhä voimassa.

Jokainen linkitetty puhelin kytkeytyy WhatsAppiin itsenäisesti. Käyttäjän on mahdollista esimerkiksi jatkaa saumattomasti yhdellä puhelimella aloittamaansa keskustelua toisella. Jos päälaite on käyttämättömänä yli kaksi viikkoa, käyttäjä kirjataan ulos automaattisesti myös muilta laitteiltaan.

Ominaisuus toimii siten, että asennettaessa ja avattaessa WhatsApp toisella puhelimella, sovellus tarjoaa mahdollisuutta linkittää uusi puhelin tiliin toiseksi laitteeksi. Kakkoslaite yhdistetään tiliin lukemalla sen kameralla qr-koodi ensisijaisen laitteen näytöltä.

Qr-koodin lukeminen ei kuitenkaan ole pian ainoa vaihtoehto. WhatsApp tuo lähiviikkoina myös mahdollisuuden syöttää puhelinnumero WhatsApp Web -sovelluksessa, mistä lähtee kertakäyttöinen koodi liitettävään puhelimeen. Myöhemmin sama menetelmä aiotaan tuoda muihin samaan tiliin liitettäviin laitteisiin.

Käyttökokemus muilla laitteilla ei ole aivan täydellinen. Toistaiseksi ei ole mahdollista esimerkiksi nähdä reaaliaikaista sijaintia tai lisätä/poistaa status- eli tilaviestejä.

WhatsApp itsekin myöntää, että ominaisuutta on toivottu paljon. Pikaviestin on kilpailijoitaan jäljessä useamman puhelimen tuellaan. Telegram-sovellus esimerkiksi on mahdollistanut tämän pitkään. Tosin Telegram ei oletuksena salaa viestiliikennettä päästä päähän, minkä WhatsApp puolestaan tekee tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.