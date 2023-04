Varas vei Gregin iPhonen, ja siitä alkoi kuukausien piina – Apple pesee kätensä

Jos varas saa iPhonen pääsykoodin, voi uhrin olla todella vaikea saada tiliään takaisin.

Yhdysvalloissa on sattunut useampi iPhone-varkaus, jossa rikollinen on ensin vakoillut uhrin pääsykoodin selän takaa ja sitten asettanut puhelimeen 28-merkkisen palautusavaimen.

Palautusavaimella voi saada Apple ID:n takaisin käyttöönsä. Mutta jos rikollinen asettaa sen, uhri käytännössä lukitaan tilinsä ulkopuolelle, The Wall Street Journal huomauttaa.

Jos varastettuun puhelimeen on jo asetettu palautusavain, rikollinen voi silti luoda uuden lukiten käyttäjän jälleen ulos.

Tällaisesta hyökkäyksestä kärsii esimerkiksi WSJ:n haastattelema 46-vuotias Greg, joka ei ole päässyt tililleen sitten lokakuun. Silloin hänen iPhonensa varastettiin baarissa.

Gregin Apple-tilillä on muun muassa kahdeksan vuoden edestä valokuvia hänen lapsistaan. Apple ei hyväksy hänen vakuuttelujaan ja todistuksiaan tilin omistajuudesta.

Apple sanoo WSJ:lle ymmärtävänsä uhrien kärsimyksen, mutta vastaus ei sisällä lupausta ratkaista ongelma. Yhtiö sanoo tutkivansa ylimääräisiä suojauksia muun muassa tällaisia uhkia vastaan.

On epäselvää, kuinka realistinen uhka pääsykoodin vakoilu olan yli on ja kuinka paljon sitä tapahtuu Suomessa. On kuitenkin helppoja keinoja suojautua uhkalta. Voit esimerkiksi katsoa ennen pääsykoodin näpyttelyä, ettei kukaan ole selkäsi takana tai kääntää puhelinta sellaiseen asentoon, että muiden on vaikeampi nähdä koodia.

WSJ ehdottaa Face ID -kasvontunnistusta, mutta kaikki eivät halua kasvojaan skannattavan. Vaihtoehtona on sormenjälkitunnistus tai monimutkaisen pääsykoodin asettaminen. Voit luoda kirjaimia ja numeroita sisältävän pääsykoodin asetuksissa polussa Face ID ja pääsykoodi / Touch ID ja pääsykoodi > Vaihda pääsykoodi > Pääsykoodivalinnat.

Ylimääräisenä suojauksena toimii normaalisti lapsille tarkoitettu Ruutuaika-rajoitus. Sen avulla voi luoda oman pääsykoodin, jotta vain käyttäjä voi tehdä asetuksiin muutoksia. Älä käytä samaa pääsykoodia kuin millä avaat laitteen.