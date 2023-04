Applen puhelimiin suuri muutos

Apple paljastaa kesäkuussa uusia tuotteitaan ja tulevaisuudensuunnitelmiaan.

Applen tuorein iOS-käyttöjärjestelmäversio on 16.

Apple on aikeissa muuttaa erästä iOS-käyttöjärjestelmän peruspilariaan eli ohjelmistokauppaa. Bloombergin Mark Gurman odottaa Applen esittelevän kesäkuisessa Worldwide Developers Conference -tapahtumassa iOS 17:n, johon voi ladata sovelluksia App Store -sovelluskaupan ulkopuolelta.

Applen oma sovelluskauppa on yhtiölle merkittävä tulonlähde, sillä se ottaa pääsääntöisesti 15–30 prosentin osuuden sieltä tehdyistä sovellusostoista sekä sovellusten sisäisistä maksuista.

Asiasta kerrottiin ensimmäisen kerran joulukuussa, mutta nyt muutoksen ajankohta on selviämässä.

Applen mallia on vaadittu purettavaksi monopolisyytöksiin vedoten, ja Apple on puolustanut käytäntöään raivokkaasti tietoturvasyihin vedoten. Nyt näyttää siltä, että yhtiö joutuu taipumaan, koska ensi vuonna astuu voimaan digimarkkinasäädöksen nimellä tunnettu EU-lainsäädäntö.

Lue lisää: EU laittoi aisat netti­jäteille: uudet digi­säädökset hyväksyttiin

Lue lisää: Apple joutuu ahtaalle – EU:n digisopu tuo järisyttävän muutoksen

Tilanne avaa suurille ohjelmistoyhtiöille uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Microsoftin tiedetään olevan kiinnostunut mahdollisuudesta tuoda oma sovelluskauppansa Applen laitteisiin.

Lue lisää: Applen monopoli saattaa murtua jo ensi vuonna – Microsoft valmis iskemään

Tiettävästi sovellusten lataaminen Applen laitteisiin App Storen ulkopuolelta mahdollistuu vain Euroopassa. On mahdollista, että muut maat seuraavat myöhemmin esimerkkiä.

Applen asettamat rajoitukset ovat uhattuina myös muualla. Yhtiö on estänyt muilta rahalaitoksilta kuin pankeilta pääsyn iPhonen lähilukusiruun, mikä herättää närää. Pankit joutuvat käyttämään lähimaksutoiminnoissaan Apple Payta, ja maksamaan sen käytöstä Applelle osuuden. Sen sijaan muut maksupalvelut eivät pääse tekniikkaan käsiksi lainkaan.

Lue lisää: MobilePay on kaupan kassalla hitaampi kuin kortti, ja se johtuu Applesta: ”Suomesta tulee digitaalisen maksamisen perähikiä”

Gurman odottaa Applen julkaisevan tapahtumassaan myös yhdistetyn todellisuuden silmikkonsa. Kyse on ainakin toistaiseksi Reality-nimellä tunnetusta puettavasta laitteesta, joka mahdollistaa luonnollisen näkymän ja tietokonegrafiikan yhdistelemisen. Silmikosta on huhuttu jo pitkään, ja sen julkaisua on siirretty.

Realityn julkistuksen oletetaan olevan samalla ensimmäinen kerta, kun Apple valottaa iPhonen jälkeistä aikakautta. Puhelimen ei uskota säilyvän Applen päätuotteena enää vuosien ajan.

Realityn uskotaan tulevan myyntiin vasta kuukausia julkistuksen jälkeen, sillä sille ei ole vielä ohjelmistoja. Ulkopuoliset kehittäjät pääsevät laitteeseen käsiksi vasta julkistuksen jälkeen.

Lisäksi Applen odotetaan julkaisevan uusia kannettavia tietokoneita. IOS 17:n lisäksi Applen tapahtumassa nähtäneen myös iPadOS 17- ja macOS 14 -käyttöjärjestelmät sekä uusittu älykellojen watchOS.