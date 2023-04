Ukraina nimesi kiianlaisen Xiaomin Venäjän hyökkäyssotaa tukevaksi yhtiöksi. Xiaomi ei hyväksy väitettä.

Ukrainan korruptionvastainen virasto lisäsi kiinalaisen puhelinvalmistajan Xiaomin listalleen yrityksiä, jotka tukevat Venäjän sotilaallista hyökkäystä Ukrainaan.

Xiaomi kuuluu maailman suurimpiin puhelinvalmistajiin. Sen mallit yltävät toistuvasti myös Suomen myydyimpien puhelinten joukkoon.

Viraston mukaan (ukrainaksi) Xiaomi on yhdessä alabrändinsä Pocon kanssa Venäjän johtava älypuhelinten tarjoaja ja on jatkanut liiketoimiaan maassa sodan alettua helmikuussa 2022.

– Venäjän pommittaessa rauhanomaisia ukrainalaiskaupunkeja, Xiaomin onnistui lisätä toimituksiaan Venäjälle 39 prosenttia vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna, virasto sanoo.

Lisäksi ukrainalaisviranomainen katsoo, että Xiaomin satojen miljoonien liikevaihdosta Venäjällä maksetaan veroja, joita puolestaan käytetään Venäjän armeijan tukemiseen. Virasto uskoo Xiaomin myös pyrkivän palauttamaan toimintonsa Venäjällä täyteen mittaansa.

Xiaomi on NACP:n päätöksestä täysin eri mieltä. Yhtiön perjantaisen lausunnon mukaan ”Xiaomi on kuluttajaelektroniikan yritys, joka tarjoaa tuotteita vain siviili- ja kaupalliseen käyttöön”.

Meistä jokaisella kuluttajalla maailmassa on oikeus päästä käsiksi viestintävälineisiin ja internetissä olevaan tietoon. Meillä on kuluttajaliiketoimintaa yli sadassa maassa ja alueella, ja noudatamme kaikkia lakeja ja säännöksiä kaikkialla missä toimimme. Vastustamme vahvasti Ukrainan korruptionvastaisen viraston syytöstä, jonka mukaan olemme ”sodan kansainvälinen tukija”. Emme tue ainuttakaan sotatoimea. Tuemme täysin maailmanrauhaa. Tavoitteemme on antaa kaikkien maailmassa nauttia paremmasta elämästä uusien teknologioiden avulla.

Länsimaiset puhelinvalmistajat ovat suurilta osin poistuneet Venäjän markkinoilta täysmittaisen hyökkäyssodan alettua. Muun muassa Apple ja Nokia-puhelimia valmistava HMD Global ovat lopettaneet puhelinten myynnin Venäjällä.

Myös kiinalaisvalmistajien tavassa toimia on keskinäisiä eroja. Yhdysvaltain pakotteiden kohteeksi joutunut Huawei on ajanut alas Venäjän-puhelintoimintonsa. Se on myös lopettanut uusien verkkolaitteiden toimittamisen maahan.

Helmikuussa muun muassa Xiaomin Kiinassa myytävistä laitteista löytyi valmiiksi asennettuja sovelluksia, jotka täyttävät vakoiluohjelmien kriteerit. Muualla maailmassa myytävät puhelimet lähettivät pääasiallisesti laitetietoja.

Xiaomi ei vastannut IS Digitodayn kommenttipyyntöön asiasta.