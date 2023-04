MobilePay-sovelluksen ilmaispäivät voivat olla luetut, tanskalaislehti Børsen kirjoittaa.

Puhtaan maksullisuuden lisäksi harkinnassa on ilmaisesta versiosta erikseen tarjottava maksullinen versio.

Suomessakin suosittu ja Tanskasta lähtöisin oleva MobilePay-maksusovellus voi muuttua maksulliseksi. Asiasta kertoo MobilePayn johtaja Claus Bunkenborg tanskalaislehti Dagbladet Børsenin haastattelussa.

Børsenin artikkeli on maksullinen, mutta sitä lainaa Helsingin Sanomat. Bunkenborgin mukaan syynä mahdolliselle maksullisuudelle on palvelun tappiollisuus. Samalla tiedostetaan se vaara, että maksullisuus voi karkottaa käyttäjiä. Siksi harkinnassa on myös musiikkipalvelu Spotifysta tuttu malli, missä sovelluksesta tarjotaan sekä ilmaista että rikkaampaa maksullista versiota.

Mikään ei kuitenkaan muutu heti. Jos ja kun sovellus muuttuu maksulliseksi, se tarkoittaisi hinnan laittamista käyttäjien tekemille mobiilimaksuille.

Tappiollisuuden lisäksi MobilePaylla on muitakin murheita. Yksi merkittävä sellainen on Apple, joka ei salli lähilukuteknologiansa käyttöä kilpailijoille. Se tarkoittaa, että MobilePay ei pysty tarjoamaan iPhoneissa tätä nopeaa ja kätevää maksutapaa, vaan on turvautunut käyttökokemukseltaan heikompaan bluetoothiin ja nyttemmin qr-koodeihin.

Lue lisää: MobilePay on kaupan kassalla hitaampi kuin kortti, ja se johtuu Applesta: ”Suomesta tulee digitaalisen maksamisen perähikiä”

MobilePay on vaatinut tilanteeseen muutosta Euroopan unionilta.

– Intressit ovat koko Pohjoismaita koskevat. Suomi on jo ollut maana muita Pohjoismaita jäljessä mobiilimaksamisessa, ja Applen toiminta ei millään tavalla edesauta kehitystä, MobilePayn maajohtaja Perttu Kröger arvioi maaliskuussa.