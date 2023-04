20 vuotta vanhasta Nokia-puhelimesta maksetaan nyt satoja euroja – syy on karu

Nokia 1100 -puhelimen tietty versio on yhä arvossaan, mutta karusta syystä.

Lähinnä museoon kuuluvasta Nokian puhelinmallista maksetaan kovia summia vielä tänäkin päivänä. Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen kertoi Twitterissä alkuvuodesta.

Tämä pitää paikkansa edelleen. Kyseessä on Nokia 1100 ja nimenomaan sen Saksan Bochumin-tehtaalla vuosina 2003–2004 valmistettu RH-18-versio.

Hyppönen löysi tuolloin 1100-puhelimia myytävän jopa 260 euron hintaan ulkomailla.

IS Digitoday toisti haun huhtikuussa, ja RH-18-malli on yhä hinnoissaan. Ebayssa sen hintahaarukka on laaja, ja enimmillään siitä pyydetään jopa 1390 euroa.

Suurin osa hintapyynnöistä on kuitenkin 200–400 euron luokkaa. Muutaman laitteen saa myös parilla kympillä. Näiden suhteen herää epäilys, onko kyse juuri tietystä himoitusta mallista.

Syynä hintaan on puhelimissa oleva laiteohjelmiston haavoittuvuus. Hyppösen mukaan sen avulla on oletettavasti mahdollista ohjelmoida puhelin ottamaan vastaan toiseen puhelinnumeroon lähetettyjä tekstiviestejä. Näin olisi mahdollista kaapata esimerkiksi verkkopankkitietoja.

Ainakaan Suomessa tällainen hyökkäys pankkeja vastaan tuskin onnistuu, koska tunnistuksessa käytetään laajasti pankkien omia sovelluksia tekstiviestien sijaan.

Tekstiviestitse lähetettävät kaksivaiheisen tunnistuksen koodit ovat kuitenkin varsin yleisiä eri verkkopalveluihin kirjauduttaessa. Näillä koodeilla on tarkoitus vahvistaa käyttäjien turvallisuutta estämällä kirjautuminen pelkän salasanan avulla.

Puhelinten heikkous on ollut tiedossa pitkään. Vuonna 2009 tietoturvayhtiö Ultrascan pystyi muuntamaan Bochumissa tuotettua 1100:aa niin, että sillä saatiin haltuun pankin tekstiviestinä lähettämä kertakäyttöinen salasana. Digitoday kirjoitti asiasta tuolloin.

Tuolloin Nokia kiisti matkapuhelinohjelmiston virheen ja huomautti, että huijaukseen tarvitaan myös uhrin sim-kortin klooni.

Juttu on julkaistu alun perin 10.1.2023, ja sitä on päivitetty ajankohtaisilla tiedoilla.