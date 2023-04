WhatsApp tekee viestien ajastetusta tuhoamisesta joustavampaa ja muuttaa Android-sovelluksen käyttöliittymää, WABetaInfo kertoo.

WhatsApp-sovelluksen saloja tutkiva WABetaInfo löysi todisteita, joiden mukaan pikaviestimen katoaviin viesteihin on tulossa muutos. Jatkossa viestille voi valita katoamishetken huomattavasti nykyistä joustavammin.

Yllä olevalla videolla näytetään, miten WhatsAppissa lähetetään vain kerran katsottava kuva. Kyseessä ei ole sama asia kuin itsetuhoutuvat viestit.

Jos käyttäjä ei ole halunnut viestinsä pysyvän keskustelussa ikuisesti, hän on voinut asettaa sen tuhoutumaan itsestään 24 tunnin, 7 päivän tai 90 päivän kuluttua. Nyt WhatsAppin työpöytä- ja iOS-versiossa on nähty todisteita, että luvassa on 15 uutta valintaa katoamisen ajankohdaksi.

Tulossa olevat valinnat ovat:

1 vuosi

180 päivää

60 päivää

30 päivää

21 päivää

14 päivää

6 päivää

5 päivää

4 päivää

3 päivää

2 päivää

12 tuntia

6 tuntia

3 tuntia

1 tunti

WABetaInfon mielestä etenkin 1 tunnin kestävät viestit voivat olla hyödyllisiä tilanteissa, joissa viestit sisältävät luottamuksellista tietoa. Katoavia viestejä käytettäessä tulee muistaa, että joku on voinut ottaa niistä esimerkiksi kuvakaappauksen tai ikuistaa ne toisen puhelimen kameralla.

Katoaviin viesteihin on tulossa muitakin muutoksia. WhatsApp valmistelee mahdollisuutta säilyttää viestit, vaikka ne olisi säädetty katoamaan automaattisesti keskustelusta. Kuka tahansa keskustelun osapuoli voi peruuttaa viestin säilyttämisen ja sen jälkeen siihen ei voi enää koskea.

Androidin WhatsApp on lisäksi saamassa käyttäjien kaipaaman uudistuksen käyttöliittymään. WABetaInfo löysi sovelluksen testiversiosta uuden alapalkin, jossa on pikavalinnat keskusteluihin, yhteisöihin, tilapäivityksiin (status) ja puheluihin.

Muutoksen myötä liikkuminen sovelluksen sisällä helpottuu ja käyttökokemuksesta tulee yhtenäisempi WhatsAppin iOS-version kanssa.

Ei ole tiedossa, koska yksikään näistä uudistuksista tulee laajasti saataville. Niihin voi myös vielä tulla muutoksia kehitystyön jatkuessa.