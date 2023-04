Miltä tämä paikka näytti muutama vuosi sitten? Sen tarkistamiseen on helppo tapa

Historiallisia katunäkymiä voi katsella Google Mapsin mobiilisovelluksessa.

Googlen Street View’llä on kiistanalainen historia.

Googlen Maps-karttasovelluksessa on toiminto, joka tuo puhelimeen katutasolla kuvattuja Street View -näkymiä.

Jos valitset kartalta ensin kohteen, voit nähdä sovelluksen vasemmassa alareunassa esikatselunäkymän alueen katukuvasta, jos sellainen on saatavilla. Kun avaat näkymän, voi ruudun alareunasta nyt löytyä uusi valinta vanhojen näkymien katsomiseksi samasta paikasta.

Manhattanilta kuvia löytyy usean vuoden varrelta. Kuvakaappaus.

Vastaava toiminto on jo pitkään ollut tarjolla Mapsin selainversiossa, mutta Google kertoi toi sen puhelimeen viime vuonna.

Kuvia vertailemalla voi nähdä esimerkiksi rakennusprojektien etenemisen alusta loppuun. Tarkkasilmäinen voi myös havaita Googlen kameroiden parantumisen ajan kuluessa.

Kaikkialta historiallisia näkymiä ei tarjota. IS Digitodayn testissä näkymiä löytyi esimerkiksi Helsingin ydinkeskustasta ja kaukaa maanteiltä, mutta toisissa paikoissa tarjolla oli vain yksi päivämäärä.

Uusimmat kuvat eivät aina ole laadultaan parhaita. Silloin on tyytyminen vanhempaan. Kuvakaappaus.

Suomen kuvasto on suurelta osin yli 10 vuoden takaa, mutta verrattain tuoreita näkymiä on vaihtelevasti tarjolla täälläkin. Uusimpien kuvien ottajana on Googlen sijaan usein jokin ulkopuolinen kumppani. Nämä kuvat ovat kuitenkin heikompilaatuisia kuin jopa Googlen alkuperäinen materiaali vuodelta 2009.

Google ei kuvaa Suomea yhtä ahkerasti kuin joitakin vilkkaampia paikkoja. Kattavammin katukuvia löytää usean vuoden varrelta eri suurkaupungeista kuten New Yorkista tai Pariisista.

Aina kuvausautot eivät ole miellyttäneet. Ne herättivät aikanaan Saksassa huomattavaa vastustusta tietosuojasyistä, minkä vuoksi osaa maasta ei ole Street View'ssä näkynyt. Lisäksi Google jäi vuosia sitten kiinni wifi-verkoissa kulkeneen liikenteen kaappaamisesta kuvausautoillaan.

Artikkeli on julkaistu alun perin 2.7.2022 ja saatettu ajan tasalle.