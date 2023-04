Applen näppärä ominaisuus vihdoin myös Windowsille ja Android-puhelimiin

Googlen lähijako on langaton tapa siirtää tiedostoja Windows-tietokoneesta Android-puhelimeen ja toisinpäin.

Google kertoo laajentavansa vuonna 2020 esittelemäänsä Androidin lähijakotoimintoa. Toiminto on langaton työkalu kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen jakamiseen langattomasti lähellä oleviin laitteisiin. Nyt se alkaa tukea myös Windows-tietokoneita, yhtiö kertoo blogissaan.

Nearby Share Beta for Windows on kokeellinen Windows-sovellus, joka pitää asentaa toiminnon käyttöön ottamiseksi. Android-puhelimeen ei tarvitse asentaa mitään. Lähijako on mukana jo Androidin versiosta 6 lukien.

Sovelluksen voi virittää hyväksymään tiedostojen jako kaikkien, omien kontaktien tai vain omien laitteiden välillä. Laitteiden on oltava enintään 5 metrin etäisyydellä toisistaan. Mikäli käyttäjä siirtää tiedostoja omien laitteidensa välillä, siirtoon ei pyydetä vahvistusta. Muussa tapauksessa vastaanottajan on erikseen hyväksyttävä siirto.

Windows-sovellus ei ole vielä saatavilla kaikkialla Euroopassa, muun muassa Suomessa sitä ei vielä tarjota.

Kun sovellus tulee tarjolle, se toimii Windows 10:ssä ja 11:ssä. Arm-suorittimia käyttäviä Windows-kannettavia ei ainakaan toistaiseksi tueta.

Googlen lähijako vastaa Applen AirDrop-toimintoa, jolla voi jakaa tiedostoja muiden lähellä olevien Apple-laitteiden kanssa.