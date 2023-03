Applen monopoli saattaa murtua jo ensi vuonna – Microsoft valmis iskemään

Microsoft valotti tulevia sovelluskauppojaan Financial Times -sanomalehdelle.

Microsoftin aikeena on tuoda pelejä laajasti älypuhelimiin.

Microsoft kertoi lisää tietoa tulevista sovelluskaupoistaan. Aiemmin arvioitiin, että yhtiö saattaisi perustaa Android-sovelluksia tarjoavan kaupan, mutta Xbox-johtaja Phil Spencerin mukaan Applen iPhonet ovat yhtä lailla tähtäimissä.

Lue lisää: Microsoft hautoo yllätystä älypuhelimiin

Financial Timesille maksumuurin takana puhunut Spencer odottaa, että viranomaiset hyväksyisivät Microsoftin aikeet ostaa pelijätti Activision Blizzard. Tämä on avainaskel Microsoftin suunnitelmissa. Sovelluskaupat nimittäin keskittyisivät peleihin.

– Haluamme olla sellaisessa asemassa, että pystymme tarjoamaan Xboxia ja sisältöä sekä meiltä että kumppaneiltamme mille tahansa ruudulle, jolla joku haluaa pelata, Spencer sanoo FT:lle.

Lue lisää: Microsoftin 69 miljardin dollarin mega­kauppa vasta­tuulessa – yksi peli kiinnostaa viran­omaisia

Spencerin mukaan tällä hetkellä se ei onnistu. Tosin Microsoft kyllä tarjoaa Xbox Cloud Gaming -palvelua, jolla käyttäjä voi kuukausimaksua vastaan suoratoistaa pelejä verkon yli myös puhelimissa. Toisin sanoen pelejä voi pelata asentamatta niitä laitteelle ollenkaan.

Microsoft tahtoo oman sovelluskauppansa sekä iPhoneihin että Android-puhelimiin. Nykyisellään se ei olisi mahdollista varsinkaan Applen alustalla, koska yhtiö ei salli ulkopuolisia sovelluskauppoja iOS:ssä.

Androidissa on olemassa muiden tahojen, kuten Samsungin ja Amazonin, sovelluskauppoja. Lisäksi sovelluksia voi ladata virallisten kauppojen ulkopuolelta, mutta siihen on liittyy tietoturvariskejä.

Microsoft on kuitenkin valmis iskemään, jos ja kun Euroopan unionin digimarkkinasäädös astuu voimaan maaliskuussa 2024. Säädös pakottaisi niin sanotut portinvartijayritykset avaamaan kilpailua, ja varsinkin Apple on joutumassa ahtaalle. Sen on sallittava kilpailevat sovelluskaupat iOS-alustallaan.

Lue lisää: Apple joutuu ahtaalle – EU:n digisopu tuo järisyttävän muutoksen

Portinvartijoiksi on perinteisesti laskettu esimerkiksi Google, Amazon, Apple, Meta, mutta myös Microsoft. Vielä on epäselvää, koska säädös astuu voimaan. Sen kohteena olevat yritykset saattavat valittaa siitä. Myös Activision Blizzard -kaupan kohtalo on vielä auki.