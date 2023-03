On hyvä syy, miksi puhelinta ei kannata viedä vessaan

Puhelimen ja muun esineistön puhtaanapito korostui korona-aikana. Hyviä tapoja ei ole kuitenkaan syytä unohtaa pandemian rauhoituttua. Teleoperaattori DNA antaa vinkkejä puhelimen hygieniasta huolehtimiseen.

Usein sanotaan, että puhelinta ei pitäisi käyttää vessassa. Mutta mikä tarkalleen ottaen on syy siihen? DNA:n mukaan uhkana on norovirus, joka aiheuttaa ripulia ja oksentelua.

On tärkeää rajoittaa puhelimen käyttöä tilanteissa, joissa se on erityisen altis bakteereille, kuten vessassa käydessä. Vessa onkin yksi isoimmista bakteerilähteistä, koska puhelinta käytetään usein vessassa asioinnin aikana ja kädet pestään vasta vessakäynnin jälkeen. Ulosteperäiset norovirukset voivat elää pinnoilla pitkään ja puhelin on ikävä kyllä otollinen kasvualusta näille viruksille.