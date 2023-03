Yksi korvaavista suosituksista on Aurora OS, jolla on suomalaistausta.

Venäjän presidentinhallinnossa on annettu käsky työntekijöille hankkiutua eroon Applen iPhone-puhelimista maaliskuun aikana. Määräys perustuu tietoturvahuoliin, ja se annettiin maaliskuun alussa seminaarissa Moskovassa Putinin kotimaan hallintovirkamiehille, kirjoittaa venäläinen Kommersant. Sitä siteeraa englanniksi Ukrainan Pravda.

– Ei enää iPhoneja. Jokainen heittäköön ne pois tai antakoon lapsilleen. Kaikkien on tehtävä tämä maaliskuussa, useiden tahojen Kommersantille vahvistama käsky kuului.

Kreml uskoo länsimaisten tiedustelupalvelujen pääsevän helposti käsiksi amerikkalaisen Applen puhelimiin. IPhonejen korvaajaksi suositellaan Android-puhelimia, niiden kiinalaisia vastineita tai Aurora OS -käyttöjärjestelmään perustuvia puhelimia.

Korvaussuosituksiin liittyy kaksi huomionarvoista seikkaa. Ensimmäinen on se, että Android on amerikkalaisen Googlen käyttöjärjestelmä. Todennäköistä on, että läntisten tiedustelupalveluiden ei olisi vaikeampi päästä siihen käsiksi kuin iOS:ään.

Toinen havainto on se, että vaihtoehdoksi suositeltu Aurora OS perustuu suomalaiselta Jollalta lisensoituun Sailfish-käyttöjärjestelmään. Vuonna 2013 lanseerattu Sailfish on kehitetty Nokian aikoinaan hylkäämän MeeGo-käyttöjärjestelmän pohjalta.

Venäjä ilmoitti vuonna 2015 lisensoivansa Sailfishin ja kehittävänsä siitä oman käyttöjärjestelmänsä. Työtä toteutti Venäjän valtion omistamalle Rostelecom-teleoperaattorille kuuluva Open Mobile Platform -yhtiö.

– Aurora OS tukee teknologista riippumattomuuttamme turvallisen mobiilialustan muodossa ja täyttää kaikki viranomaisten kriteerit valtion turvallisuuteen ja tietoturvaan liittyen, sanoi Rostelecomin it-osaston apulaisjohtaja Kirill Menshov haastattelussa viime vuonna Kommersantin mukaan.

Tampereella päämajaansa pitävä Jolla lähti laajentamaan liiketoimintaansa rajusti Venäjän suuntaan vuonna 2015 eli vuosi Krimin valtauksen jälkeen. Yhtiö kertoi tuolloin, että ponnistelut Venäjällä ovat osa mobiililaiteyhtiön laajempaa BRICS-maihin kohdistuvaa strategiaa. BRICS-mailla tarkoitetaan Brasiliaa, Venäjää, Intiaa, Kiinaa ja Etelä-Afrikkaa.

Jolla ajoi alas omat Venäjän-toimintonsa ennen Venäjän täysmittaisen hyökkäyssodan alkua.

Venäjän valtion Rostelecom on Jollan merkittävä vähemmistöomistaja. Vaikka sen omistusosuus on laskenut vuoden takaisesta 45 prosentista, se on yhä 32 prosenttia.

Jolla kertoi luvuista viimeksi tammikuussa. Yhtiö on sanonut pyrkivänsä eroon venäläisomistuksesta ja tiedottavansa asiasta, kun tämä tapahtuu.

Tällä hetkellä Aurora OS -laitteita myydään Venäjällä vain hallinnon edustajille ja yritysasiakkaille.

IPhone-kiellon uskotaan Kommersantin mukaan laajenevan presidentinhallinnosta myös Venäjän aluehallintoon. On myös mahdollista, että Venäjän valtio tukee korvaavien puhelimien hankkimista.