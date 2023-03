Näin puhelimet muuttuvat tänä vuonna – tarkkaile näitä 3 ilmiötä

Vuoden 2023 ilmiöt älypuhelimissa ovat selvillä.

Vuoden 2023 Android-lippulaivapuhelimien julkistukset Suomessa merkittävien valmistajien osalta on suurilta osin nähty. Aiemmin tänä vuonna Samsung julkisti Galaxy S23 -malliston ja kiinalainen OnePlus 11-mallinsa. Mobile World Congress -messuilla lanseerattiin Eurooppaan kiinalaisen Xiaomin 13-sarja sekä Huaweista irtautuneen ja nopeasti kasvaneen Honorin Magic5 -mallisto.

Puhelimia yhdistää kuluttajan kannalta hyvin suotava trendi: valmistajat tarjoavat puhelimiin tietoturvapäivityksiä 5 vuoden ajan sekä vuosittain ilmestyviä, uusia ominaisuuksia tuovia Android-versiopäivityksiä 3 vuoden ajan.

Kehityksen takana on markkinoilta ja median suunnalta tullut paine, ja puhelimen päivitettävyydestä on tullut kilpailuvaltti – tai oikeammin päivitettävyyden puuttuminen on pätevä syy olla ostamatta puhelinta.

Kaikkia valmistajien puhelinmalleja tämä 3+5-malli ei välttämättä koske, sillä se on tuotu ensimmäisenä hintahaitarin yläpäähän eli laitteisiin, jotka tyypillisesti säilyttävät käytettävyytensä kaikkein pisimpään.

” Kuluttajien kannattaa myös huomioida, että päivityslupaus alkaa puhelimen julkistushetkestä. Sen ja kauppaan tulon välillä saattaa olla useita kuukausia.

Tämä saattaa olla merkittävä seikka etenkin käytettyä puhelinta hankittaessa. Vaikka puhelin olisi edelleen teknisesti toimiva, sen jääminen tietoturvapäivitysten ulkopuolelle tekee siitä haavoittuvan. Vakavimmat haavoittuvuudet saattavat esimerkiksi mahdollistaa puhelimen hallinnan kaappaamisen verkkosivuilta käsin.

Toinen merkittävä tämän vuoden ilmiö on kilpailu taittuvanäyttöisissä puhelimissa. Ensimmäiset sellaiset tulivat markkinoille vuonna 2019, jolloin Samsung esitteli Galaxy Z Fold -puhelimensa ja Huawei Mate X -mallinsa.

Huawein jouduttua Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi yhtiön puhelinvalmistus nyykähti, ja yhtiö käytännössä poistui länsimaisilta markkinoilta. Samalla kilpailu taittuvanäyttöisten puhelinten markkinoilla katosi.

Tänä vuonna Samsungin viimeisin, Galaxy Z Fold4 -malli saa Euroopassa ainakin kaksi kilpailijaa: Honorin Vs-puhelimen sekä OnePlussan vielä nimeämättömän mallin.

Honor julkaisi Vs-mallin Mobile World Congressissa viime viikolla, ja sitä odotetaan myyntiin Suomessa kesällä. OnePlussan taittuvanäyttöisen puhelimen myyntiin tulon ajankohdasta ei ole tietoa. Sen odotetaan olevan loppuvuodesta.

Suuri kysymys on, millaiseksi taittuvanäyttöisten puhelimien markkinaosuus lopulta muodostuu, kun tekniikka kypsyy. Hintansa puolesta ne asettuvat todennäköisesti pitkän aikaa yli 1000 euron sarjaan, joten ne kilpailevat suosiosta lähinnä perinteisten huippumallien kanssa. Ajan mittaan niitä saattaa tulla kuitenkin edullisempiinkin hintaluokkiin.

Taittuvanäyttöinen Honor Vs tulee Suomeen myyntiin kesällä.

IS Digitoday tutustui taittuvanäyttöiseen Honor Vs -puhelimeen, joka vaikutti yllättävän valmiilta ja käytettävyydeltään hyvältä ensimmäisen sukupolven laitteeksi.

Laitteessa vakuuttivat sen fiksusti toteutettu sarana, ”pisara-asennon sijaan” symmetrisesti vastakkain asettuvat kannet, varsin huomaamaton taitossaumakohta näytössä sekä hyvä taskuun sopivuus.

Lopullista tuomiota laitteelle ei kuitenkaan sovi antaa, sillä kyseessä on esituotantoversio.

Kolmas merkittävä kilpailun rintama ovat edelleen ripeästi kehittyvät älypuhelimien kamerat. 1000 euron hintaluokassa ja kalliimmassa on osa valmistajista ottanut kumppanikseen ulkopuolisia kameravalmistajia. Xiaomi tekee yhteistyötä Leican ja OnePlus puolestaan ruotsalaisen Hasselbladin kanssa. Muilla puhelinvalmistajilla on merkittäviä omia kehityspanostuksia kamerapuolella.

Kameroiden kiivaimpia kehityskohteita tällä hetkellä ovat tekoälyavusteinen kuvaaminen, yökuvaus, näyttävät selfiet sekä pääkameroiden optinen zoom.

Suomessa pääkonttoriaan pitävä Nokia-puhelimia valmistava HMD ei kilpaile älypuhelimien järeimmässä lippulaivasarjassa, ja yhtiö julkaisi Mobile World Congress -messuilla edullisempia malleja.

Yhtiön julkistuksiin kuului ilmoitus puhelimen korjattavuuden parantamisesta sekä valmistuksen siirtämisestä Eurooppaan. Jo aikaisemmin valmistaja on ilmoittanut satsaavansa erityisesti kierrätettyihin valmistusmateriaaleihin.

Apple on tyypillisesti julkaissut iPhonensa syyskuussa. Todennäköisesti nimeä iPhone 15 -mallisarjasta ei tiedetä vielä paljoa, mutta sen ympärillä kiertää silti huhuja.

Applen uskotaan muun muassa suurentavan laitteiden teknisiä eroja mallisarjan sisällä myydäkseen entistä enemmän kalliita puhelimia. Spekuloitu uusi mallisarjan yläpäätyyn asettuva huippu-iPhone saattaisi olla muita tehokkaampi ja varustettu muita paremmalla kameralla ja isommalla näytölläkin.