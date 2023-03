MobilePay on kaupan kassalla hitaampi kuin kortti, ja se johtuu Applesta: ”Suomesta tulee digitaalisen maksamisen perähikiä”

Apple ei salli lähilukuteknologiansa käyttöä kilpailijoille. MobilePay vaatii tähän muutosta.

Kuinka kuluttajat jatkossa maksavat ostoksensa vaikkapa kaupan kassalla? Tämä on iso kysymys, jota pohditaan jopa Euroopan unionin tasolla.

Alan merkittävä toimija Apple tarjoaa omaa Apple Pay -maksusovellustaan, jolla ostokset voi maksaa ilman fyysistä kontaktia maksupäätteen kanssa. Samalla yhtiö estää kilpailijoita käyttämästä puhelimiinsa sisään rakennettua lähimaksamista eli nfc- teknologiaa, jolla maksut onnistuvat.

Lue lisää: Näin kännykkä­maksaminen muuttuu – MobilePaylla maksetaan kaupan kassalla pian uudella tavalla

Apple antaa maksukortteja liikkeelle laskeville pankeille pääsyn iPhonejen lähimaksamiseen, mutta se tapahtuu käyttämällä Applen omaa Apple Pay -maksupalvelua. Yleensä Apple ottaa näistä itselleen prosenttiosuuden, joka on verkosta löytyvien tietojen mukaan 0,15 prosenttia transaktion summasta.

MobilePayn maajohtaja Perttu Krögerin mukaan Applen toiminta rajoittaa kilpailua ja estää mobiilimaksamisen kotimaisten innovaatioiden kehityksen. Esimerkiksi MobilePay on lähimaksamisen sijaan käyttänyt bluetoothia ja nykyisin pääsääntöisesti puhelimen kameralla luettavia qr-koodeja. Hän myöntää, että koodeilla on hyvätkin puolensa.

– Hyvää on se, että kyseessä on avoin ympäristö. Qr-koodit mahdollistavat myös muita älykkäitä ratkaisuja. Mutta kuluttajat on opetettu käyttämään lähimaksuja ja he ovat tottuneet siihen käyttökokemaan, Kröger huomauttaa.

Lue lisää: OP ja Pivo jäävät pois pohjoismaisesta mobiili­maksu­hankkeesta

Pankit ja kaupat ovat totuttaneet kuluttajat siihen, miten maksukorttia vilautetaan kassapäätteen lähellä. Kun maksukortti vaihtuu puhelimeen tai vaikka kelloon, ei saman lähimaksutavan käyttö enää onnistukaan Applen laitteessa paitsi käyttämällä Apple Payta.

Euroopan unioni on pohtinut, miten tämä Applen tap and goksi kutsuma teknologia vaikuttaa alan kilpailuun. Yhdistyneet mobiilimaksuyritykset MobilePay ja Vipps vetosivat helmikuun puolivälissä yhdessä EU:hun, jotta Apple pakotettaisiin avaamaan pääsy teknologiaan. Krögerin mukaan EU:n valvontaviranomaisen päätöstä odotellaan edelleen.

Lue lisää: OP:n Pivo, MobilePay ja Vipps yhdistyvät – mobiili­maksaminen norjalaisten käsiin

– Intressit ovat koko Pohjoismaita koskevat. Suomi on jo ollut maana muita Pohjoismaita jäljessä mobiilimaksamisessa, ja Applen toiminta ei millään tavalla edesauta kehitystä, Kröger arvioi.

Krögerin mukaan esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa mobiilimaksut kattavat jo lähes puolet kaikista maksutapahtumista, erityisesti verkkokaupassa. Suomessa vastaavasti verkkokaupan osalta ollaan noin 20 prosentissa ja kivijalkakaupoissa noin 5–6 prosentissa kaikista maksutapahtumista, maajohtaja vertaa.

Apple katsoo, ettei se rajoita kilpailua. Yhtiö on sanonut, että Apple Pay on vain yksi monista vaihtoehdoista, joista eurooppalaiset kuluttajat voivat valita.

Vastatessaan IS Digitodayn esittämään kommenttiin Apple viittasi vuoden takaiseen lausuntoonsa, johon ei ole tullut muutosta. Se sulkee edelleen muut maksunvälittäjät kuin korttien liikkeelle laskijat pois.

– Suunnittelimme Apple Payn tuodaksemme käyttäjille helpon ja turvallisen tavan käyttää maksukorttejaan digitaalisesti sekä antaaksemme pankeille ja muille rahalaitoksille mahdollisuuden tarjota lähimaksamista asiakkailleen. Apple on yksi monista vaihtoehdoista eurooppalaisille kuluttajille, ja se antaa tasapuolisen pääsyn nfc:hen ja on omaa luokkaansa yksityisyydessä ja turvallisuudessa. Jatkamme yhteydenpitoa Euroopan komissioon varmistaaksemme, että eurooppalaiskuluttajilla on turvallinen pääsy haluamaansa maksuvaihtoehtoon, Applen viestintä kertoi sähköpostitse.

Apple kertoo suunnitelleensa järjestelmän tarkoituksella nykyisen kaltaiseksi, ja siihen tehtävät muutokset voivat vaarantaa koko Apple Payn turvallisuuden. Yhtiö viittaa runsaan 6 vuoden takaiseen Europolin selvitykseen (pdf), jonka mukaan Android-laitteiden lähimaksamisen avoin arkkitehtuuri voi paljastaa korttitiedot ulkoisille hyökkäyksille. Tiettävästi tällaisia hyökkäyksiä ei ole kuitenkaan tapahtunut ainakaan suuremmassa mittakaavassa.

Apple vetoaa myös siihen, että Apple Payn markkinaosuus kuluttajien tekemissä maksuissa on verrattain pieni, ja yhtiö kohtelee pankkeja tasavertaisesti.

Android-puhelimissa toimiva Google Pay on avoin, mutta sekin on suuren kansainvälisen teknologiayhtiön Googlen hallinnassa. Kröger on huolissaan suomalaisten kuluttajien taloudesta kertovan datan keskittymisestä yhä enemmän monikansallisille teknologiayhtiöille.

– Mikäli kilpailu mobiilimaksamisessa on vain mahdollista muutamalle kansainväliselle toimijalle, saavat ne otteen pohjoismaisesta maksuliikenteestä ja laajemmin datataloutta rakentavista sovelluksista, Kröger arvioi.

MobilePaylla olisi mahdollisuus käyttää nykyistä bluetoothia nopeampaa lähimaksamista Android-puhelimissa, mutta yhtiö ei ole tehnyt näin. Se on vedonnut sovelluksen yhtenäiseen käyttökokemukseen.

Lue lisää: Näin kännykkä­maksaminen muuttuu – MobilePaylla maksetaan kaupan kassalla pian uudella tavalla

Johtaja ihmettelee suomalaisten pankkien haluttomuutta toimia yhteistyössä paikallisten mobiilimaksamisen toimijoiden kanssa. Jos pankit valitsevat kumppanikseen monikansallisen teknologiajätin paikallisen osaamisen sijaan, on Krögerin mukaan riskinä, että ”Suomesta tulee yhä vahvemmin digitaalisen maksamisen perähikiä”.