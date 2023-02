Kahvitarjous synnytti ryntäyksen Tokmannin sovellukseen, jota ei ollut edes virallisesti julkaistu.

Tokmanni-ketjun vielä julkistamaton Tokmanni-sovellus älypuhelimille nauttii suurta suosiota. Ilmainen sovellus on noussut Suomessa Applen App Storen ladatuimmaksi ja on kerännyt Androidin Google Play -kaupassakin jo yli 5 000 latausta.

Sovelluskauppoihin parisen päivää sitten ilmestynyt sovellus on virallisesti lanseeraamatta, mutta sen löytää yksinkertaisesti hakemalla Tokmannia. Suosiota selittää sovelluksen kahvitarjous, jolla noin kuusi euroa maksavaa Juhla Mokka -kahvia saa ostettua kahden euron hintaan.

Sovellus ponkaisi App Storen suosituimmaksi Suomessa. Ruutukaappaus.

Asiasta kertoi aikaisemmin MTV Uutiset. Tieto tarjouksesta levisi aiemmin viikolla Facebookin säästöryhmässä, mutta sovellus ja tarjous oli tarkoitettu vain työntekijöille. Sovellus oli määrä paljastaa virallisesti maanantaina 13. maaliskuuta alkavalla viikolla.

– Emme tiedä, miten tieto sovelluksesta on levinnyt talon ulkopuolelle. Mutta eihän se ole mitenkään piilossa sovelluskaupoissa. Jos joku on kokeillut ladata sieltä jotakin Tokmanni-nimellä, niin sieltähän se on löytynyt, kertoo Tokmannin sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö Maarit Mikkonen IS Digitodaylle.

Lue lisää: Tokmanni paljasti sähkö­postitse asiakkaiden tietoja – koskee jopa 400 000 ihmistä

Keskiviikkona sovellus ilmoitti, että etukupongin suosio on ollut odotettua suurempi, ja Juhla Mokan tarjousta rajataan 10 000 kappaleeseen. Mikkosen mukaan asiakkaiden kahvinjano pyritään silti tyydyttämään luvattuun alennushintaan. Maksaako tämä siis Tokmannille nyt ylimääräistä?

– Se vähän riippuu siitä, miten saamme kahvitarjouksia lisää. Parhaamme teemme ja yritämme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Emme halua tuottaa asiakkaillemme pettymystä. Tiedämme, että suomalaisille kahvi on tärkeä asia, Mikkonen toteaa.

” Emme halua tuottaa asiakkaillemme pettymystä. Tiedämme, että suomalaisille kahvi on tärkeä asia.

Vaikka tarjous oli siis tarkoitettu työntekijöille, sitä on voinut hyödyntää kuka tahansa näyttämällä kuponkia kassalla.

Tokmanni-sovellus on ketjulle uusi avaus, joka tukee olemassa olevaa Tokmanni Klubi -kanta-asiakasohjelmaa.

Onko mahdollista, että sovelluksessa on vielä virheitä tai muita puutteita, kun se nyt vuosi laajaan tietoisuuteen ennen aikojaan?

– Vielä ei ainakaan ole tullut mitään esille. Kyllä sitä on jo testattu ennen kuin se laitettiin sovelluskauppaan. Toki sen näkee vasta sitten, kun sovellus on oikeassa käytössä ja sitä käytetään eri lailla kuin ehkä itse on tullut ajatelleeksi, Mikkonen pohtii.

Lue lisää: Oletko lataamassa sovellusta puhelimeesi – tämä asia kannattaa tarkistaa

Mikkonen kiistää mahdollisuuden, että koko sovelluksen vuotaminen olisi ollut tahallinen mainostemppu. Hän ei kuitenkaan kiistä sitä, etteikö tapahtunut olisi ilmaista mainosta ketjulle.

– Hyvä näkyvyys ei tietenkään ole meille huono asia.