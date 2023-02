Tästä tuotteesta Apple ei pukahda – 12 vuoden aikana rahaa on palanut satoja miljoonia

Apple haluaa verensokerin mittauksen älykelloonsa. Bloombergin mukaan hanke on edistynyt, mutta vielä on matkaa käytännölliseen tuotteeseen.

Apple Watchista on moneksi, mutta verensokerin mittaukseen se ei ainakaan toistaiseksi taivu.

Applen seuraava suuri teknologinen mullistus ei välttämättä ole kauan odotettu lisätyn todellisuuden silmikko tai edes niin ikään huhuissa toistuvasti esiintynyt Applen itsestään ajava auto. Vaikka silmikko saatetaan nähdä jo tänä vuonna, voi todellinen läpimurto tapahtua terveyden saralla.

Bloombergin Apple-asiantuntija Mark Gurman kuuli asiasta tietäviltä lähteiltä, että Applella on erittäin salainen hanke verensokerin mittaamiseksi ilman pistoksia Apple Watch -älykellon avulla. Yhtiö on tiettävästi saavuttanut viime aikoina merkittäviä rajapyykkejä ja uskoo nyt voivansa lopulta tuoda laserin avulla toimivan verensokerin mittauksen markkinoille.

Työ alkoi tiettävästi jo vuonna 2010 silloisen toimitusjohtajan ja Applen perustajan Steve Jobsin alaisuudessa. Rahaa on käytetty satoja miljoonia dollareita, ja tällä hetkellä projekti on proof of concept -asteella, eli idean toteutuskelpoisuutta vasta esitellään.

Insinöörit pyrkivät rakentamaan prototyypin, joka olisi noin iPhonen kokoinen ja joka voitaisiin kiinnittää henkilön hauikseen. Tästä päätellen työtä on vielä jäljellä, jotta toimiva ratkaisu pystyttäisiin mahduttamaan Apple Watchin varsin pieneen tilaan.

Aikanaan verensokerin mittausta povattiin jo Applen ensimmäiseen älykelloon, joka ilmestyi vuonna 2015.

Nykyisellään kello pystyy mittaamaan muun muassa sykettä ja veren happitasoa, joskin Apple tekee selväksi, ettei veren happitason mittauksia ole tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön. Kilpaileva Huawei julkaisi äskettäin älykellon, joka mittaa verenpainetta – vaikkei sekään ole virallinen lääkinnällinen laite.

Jos Apple saisi verensokerin mittaukselle hallituksen hyväksynnän Yhdysvalloissa, kyseessä voisi olla yhtiölle erittäin merkittävä avaus miljardien dollarien arvoisilla markkinoilla. Piikitön mittaustapa voisi lisäksi kiinnostaa diabeetikkoja ympäri maailman.

On kuitenkin esimerkkejä, kuinka kilpailijat ovat epäonnistuneet vastaavissa hankkeissaan. Google yritti taannoin rakentaa verensokeria kyynelistä mittaavaa piilolinssiä. Tuote ei koskaan tullut markkinoille.

