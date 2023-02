Onko sinulla tällainen iPhone? Se osaa yllättävän tempun

Jos sinulla on uudehko iPhone Pro, voit käyttää sitä jälkikasvusi pituuden mittaamiseen.

Pituuden mittaus on uudempien iPhone Pro -mallien ominaisuus.

Lasten tai kenen tahansa pituutta ei enää välttämättä tarvitse mitata perinteisellä mittanauhalla. Uudemmat Pro-sarjan iPhonet pystyvät tekemään saman niihin valmiiksi asennetulla Mittanauha-sovelluksella.

Lue lisää: Päivitä heti – Applelta kriittinen pika­korjaus iPhoneihin ja Maceihin: ”Vaatii toimia tavallisilta kansalaisilta”

Mittanauha-sovellus toimii iPhoneissa, joissa on LiDAR-skanneri. LiDAR tulee sanoista light detection and ranging ja tarkoittaa ympäristön kartoittamista valopulssien avulla. Sitä voidaan käyttää myös ihmisen pituuden mittaamiseen.

Mittanauha-sovellus kertoo pituuden pään, hiuksien tai hatun tasolta.

Pituusmittaus löytyy näistä iPhoneista:

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Kun Mittanauha-sovellus on auki, iPhone tulee asettaa siten, että mitattava henkilö näkyy näytöllä kokonaisuudessaan. Näyttöön ilmestyy hetken kuluttua viiva henkilön yläreunaan, ja pituusmitta näkyy aivan viivan alapuolella.

Lue lisää: Asiantuntija: Seuraavassa iPhonessa on uudistus, joka tuntuu

Voit tehdä mittauksen uudelleen kääntämällä iPhonen hetkeksi toiseen suuntaan, jolloin pituus nollataan. Asetuksista voi valita mittayksiköiksi senttimetrit tai jalat ja tuumat.

Oikean alakulman pyöreä painike ottaa mittauksesta kuvan, jonka voi tallentaa kuviin tai tiedostoihin.

Henkilön pituuden voi mitata lattiasta hänen päänsä, hiustensa tai hattunsa yläreunaan. Myös tuolilla istuvan henkilön istumakorkeuden voi mitata.

Android-puhelimiin on saatavilla erilaisia mittanauhasovelluksia Google Play -kaupassa. IS Digitoday ei ole testannut niitä, eikä voi suositella mitään tiettyä. Muista normaali varovaisuus asennettaessa tuntemattomia sovelluksia puhelimeen: lue sovelluksen arvostelut ja tutki, miten laajoja käyttöoikeuksia sovellus haluaa puhelimeesi. Kameran käyttöoikeus on toki mittaamista varten välttämätön.