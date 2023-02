Applen pomo vihjaisi, miten ihmiset maksaisivat iPhonesta enemmän

Apple saattaa esitellä entistäkin kalliimman huippu-iPhonen, asiantuntija arvioi.

Apple saattaa esitellä ensi vuonna iPhonen, josta tulee malliston uusi lippulaiva ja josta saa siten maksaa vielä entistäkin enemmän. Asiasta kirjoittaa Applen hyvin tunteva Bloombergin Mark Gurman, jonka mukaan Apple ei vaikuta pelkäävän hintojen korottamista.

Applen toimitusjohtaja Tim Cook vastasi tulospuhelussa kysymykseen, onko iPhonen nouseva keskihinta kestävällä pohjalla. Applen kallein puhelinmalli, iPhone 14 Pro Max, maksaa halvimmillaan 1499 euroa yhtiön kaupassa.

Cookin mukaan hinnan nouseminen ei ole ongelma, ja kuluttajat on luultavasti mahdollista saada maksamaan vieläkin enemmän. Lausuma tukee ajatusta uudesta iPhonesta, joka tulisi tarjolle muiden mallien lisäksi. Se ei siis korvaisi jotakin nykyisin tarjonnassa olevaa iPhonea.

Apple on jo viime vuosina pyrkinyt erottamaan huippu-iPhonensa perusmallista tarjoamalla tiettyjä ominaisuuksia vain Pro- ja Pro Max -puhelimissa. Toinen Apple-asiantuntija Ming-Chi Kuo on esittänyt, että tänä vuonna esiteltävissä iPhoneissa on entistä enemmän eroja Applen pyrkiessä kauppaamaan enemmän Pro-malleja. Tällä tavalla yhtiö voisi kasvattaa iPhone-mallistonsa keskihintaa.

Lisäksi Kuo uskoo Applen aikovan erottaa Pro-mallitkin entistä enemmän toisistaan niin, että Pro Max olisi pelkkää Prota rikkaampi toiminnoiltaan. Mahdollinen uusi ”Ultra”-malli veisi tätä ajattelua vieläkin pidemmälle.

Toisaalta Apple on laskenut uusimpien iPhonejensa hintaa Kiinassa noin sadalla eurolla. Uutistoimisto Bloombergin mukaan (maksullinen) epätavallisen suuri hinnanpudotus voi olla merkki heikkenevästä kysynnästä jopa Applen lippulaivatuotteiden osalta.

Gurman ei tiedä, millä tavalla uusi huippu-iPhone eroaisi muista malleista, mutta siinä saattaisi olla esimerkiksi enemmän tehoa, parempi kamera ja ehkä isompi näyttökin. Mahdollisesti puhelimesta uupuisi kokonaan fyysinen latausliitäntä mallin tukiessa vain langatonta latausta. Hieman vastaavalla tavalla Samsung on jo pyrkinyt saamaan jalansijaa Ultra-malleilleen.