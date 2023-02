Erillisen web-kameran tai edes kamerasovelluksen hankintaan ei välttämättä ole jatkossa tarvetta.

Googlen Android-puhelimet saattavat jatkossa toimia myös web-kameroina, jotka voidaan sellaisenaan liittää tietokoneeseen usb-kaapelilla. Näin kertoo Androidin kehitystä seuraava Mishaal Rahman Twitterissä.

Rahman kaivoi Android Open Source Projectin eli AOSP:n koodivarannosta esiin uuden palvelun nimeltä DeviceAsWebcam, joka muuttaa Android-laitteen web-kameraksi.

Ei ole selvää, koska toiminto saapuu Androidiin. Aikaisintaan se voinee ennättää Android 14 -käyttöjärjestelmään, jonka odotetaan ilmestyvän myöhemmin tänä vuonna.

Lue lisää: Google julkaisi Android 13:n – näin puhelimesi muuttuu

Android-puhelimia on voinut jo käyttää web-kameroina ulkopuolisten sovellusten avulla, mutta sisäänrakennettua tukea toiminnolle ei Androidissa ole toisin kuin iPhoneissa. Niissä on toiminto nimeltä Jatkuvuuskamera, kunhan malli on vähintään iPhone XR ja puhelimessa on iOS:n uusinta versio 16. Mac-tietokoneelta edellytetään macOS Ventura -versiota.

Jatkuvuuskamera mahdollistaa iPhonen käyttämisen Macin verkkokamerana tai mikrofonina joko usb-kaapelilla tai langattomasti.

Web-kamerat keräsivät suosiota koronapandemian aikana. Jos puhelin toimii itsenäisenä kamerana, ei erillisen kameran hankintaan välttämättä ole tarvetta.

Monissa kannettavissa tietokoneissa on jo valmiiksi web-kamera osana koneen runkoa, mutta puhelimen etuna on monissa tapauksissa parempi kuvanlaatu. Puhelin tulisi tosin sijoittaa järkevästi ja tukevasti paikkaan, josta käyttäjä haluaa itseään kuvattavan.

Sisäänrakennettu tuki web-kameralle voisi olla myös tietoturvateko Googlelta. Web-kamerat ovat tuotekategoria, josta on paljastunut kuluttajia uhkaavia haavoittuvuuksia. Tuoreeltaan kävi ilmi, että Suomessa ehdittiin myydä 1300 kappaletta vaarallista SWM Base -ip-kameraa, jonka kautta on mahdollista ottaa kamera täysin haltuunsa esimerkiksi salakuvaamista varten.

Lue lisää: Suomessa myyty 1 300 vaarallisen taka­portin sisältänyttä netti­kameraa – myynnissä myös Prismoissa

Toisaalta Android-puhelimet ovat iPhoneja alttiimpia rikollisten väärinkäytölle, koska Googlen Play-sovelluskauppa on Applen App Storea avoimempi. Playhyn pääsee toistuvasti haitallisia sovelluksia, joiden avulla voidaan esimerkiksi ottaa haltuun puhelimen toimintoja.