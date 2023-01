Facebook Messengerin riitaisa uudistus etenee: Saatat nähdä tämän ilmoituksen

Facebook Messenger laajentaa päästä päähän -salauksen testaamista ympäri maailman.

Meta eli entinen Facebook kertoo uudistuksista Facebook Messenger -pikaviestimeen. Yhtiö laajentaa testiä, jossa ihmisten normaaleja viestiketjuja muutetaan oletuksena päästä päähän -salatuiksi.

Messenger poikkeaa esimerkiksi Metan omistamasta WhatsAppista siinä, ettei viestiliikennettä oletuksena salata päästä päähän. Se tarkoittaa, että viestien sisältö on teoriassa ulkopuolisten nähtävissä Meta mukaan lukien.

Päästä päähän -salaus on ollut tuloillaan Messengeriin ja Instagramiin, mutta toteutus on myöhässä aikataulustaan. Alun perin muutosta yritettiin jo viime vuodeksi, mutta suunnitelmat joutuivat eri valtioiden hampaisiin. Pelkona on ollut, että seurauksena rikostutkinta, kuten lasten hyväksikäytön selvittäminen, vaikeutuu.

Lue lisää: Instagramin ja Facebook Messengerin iso uudistus myöhästyy

On myös mahdollista, että salaus vaikeuttaa erilaisten huijausten tunnistamista. Esimerkiksi Messengerissä usein nähty videohuijaus olisi nykyisellään periaatteessa automatiikan tunnistettavissa – joskin Facebook ei ole silti pystynyt sitä karsimaan pois alustaltaan.

Lue lisää: Kaverilta tuleva viesti säikäyttää – älä missään nimessä klikkaa

– Otamme aikamme tehdäksemme tämän oikein, emmekä aio tarjota päästä päähän -salausta oletuksena globaalisti kaikissa viestipalveluissamme ennen kuin joskus vuonna 2023, Facebookin turvallisuusjohtaja Antigone Davis sanoi marraskuussa 2021.

Nyt Meta sanoo, että päästä päähän -salauksen testaamista on alettu laajentaa vähitellen ympäri maailmaa. Seuraavien kuukausien aikana yhä useampi käyttäjä huomaa keskustelunsa muuttuneen päästä päähän salatuksi. Siitä tulee ilmoitus ruudulle.

Sovellus esittää oikealla näkyvän ilmoituksen, kun salaus otetaan viestiketjussa käyttöön.

Muutos koskee miljoonia käyttäjiä. Metan mukaan salattavat viestiketjut valitaan satunnaisesti, mutta yhtiö ei kertonut, koska muutos tavoittaa kaikki käyttäjät. On siis epäselvää, toteutuuko se edes tämän vuoden aikana.

Jo nykyään Messengerissä voi lähettää päästä päähän salattuja yksityisviestejä, mutta ominaisuus on otettava erikseen käyttöön.

Päästä päähän -salaus ei sekään tarkoita täydellistä viestien suojaamista. Esimerkiksi WhatsAppissa viesteistä voi tehdä ilmoituksen, jolloin ne päätyvät moderaattorien silmien eteen.

Muutosta odotellessa Messenger terästää nykyistä päästä päähän salattua viestintää uusilla ominaisuuksilla. Niihin lukeutuvat chattiteemat, räätälöidyt chattiemojit ja reaktiot, profiilikuvat ryhmille, linkkien esikatselu ja aktiivinen status, joka kertoo muille, oletko linjoilla. Tämän voi kytkeä haluttaessa pois päältä.

Lisäksi Android-käyttäjille tarjotaan niin sanotut kuplat, jotka ovat ystävän kuvan käsittäviä ympyröitä. Niiden avulla on mahdollista lukea ja vastata viesteihin muita sovelluksia käyttäessään.